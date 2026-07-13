Mitzuko Márquez es una política local en Colima quien tras ser cercana al Partido de la Revolución Democrática (PRD) se convirtió en fundadora de Morena.

Actualmente es presidenta de Morena en Colima. Te contamos más sobre quién es Mitzuko Márquez:

¿Quién es Mitzuko Márquez?

¿Qué edad tiene Mitzuko Márquez?

¿Quién es el esposo de Mitzuko Márquez?

¿Qué signo zodiacal es Mitzuko Márquez?

¿Cuántos hijos tiene Mitzuko Márquez?

¿Qué estudió Mitzuko Márquez?

¿En qué ha trabajado Mitzuko Márquez?

¿Quién es Mitzuko Márquez?

Mitzuko Márquez es una política local en Colima quien ha sido parte del PRD y de Morena.

Aunque en varias ocasiones ha contendido en elecciones, sobre todo para ser legisladora, su trayectoria se basa más en puestos públicos y como asistente personal de funcionarios.

Actualmente es líder de Morena en el estado de Colima.

¿Qué edad tiene Mitzuko Márquez?

Mitzuko Márquez tiene alrededor de 50 años.

¿Quién es el esposo de Mitzuko Márquez?

Se desconocen datos sobre la vida sentimental de Mitzuko Márquez, pero mencionó un momento en el que por amor y temas familiares se alejó de la política.

¿Qué signo zodiacal es Mitzuko Márquez?

Mitzuko Márquez es de signo zodiacal Escorpio al celebrar sus cumpleaños cada 25 de octubre.

¿Cuántos hijos tiene Mitzuko Márquez?

No se conocen detalles públicos sobre la vida familiar de Mitzuko Márquez, no obstante, en un momento entre 2007 y 2012 se alejó de la política por temas familiares.

¿Qué estudió Mitzuko Márquez?

Mitzuko Márquez se graduó en 1998 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima.

¿En qué ha trabajado Mitzuko Márquez?

Mitzuko Márquez inició en el PRD y posteriormente se convirtió en fundadora de Morena.

En el mismo año de 1998 trabajó en el Congreso local de Colima, posteriormente en 2003 fue directora de Comunicación Social en el municipio de Armería y contendió como diputada federal.

En 2007 trabajó en el Senado, en 2013 trabajó en la Secretaría del Trabajo y fomento al empleo del Gobierno de la Ciudad de México.

En 2014 fue asistente personal en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de México.

Actualmente es líder de Morena a nivel estatal en Colima.