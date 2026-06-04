Clara Brugada encabezó la inauguración del nuevo Embarcadero de Cuemanco en la alcaldía Xochimilco, una obra que forma parte de la estrategia integral para rescatar el suelo lacustre y el Bosque de Agua, además de fortalecer la infraestructura urbana rumbo al Mundial 2026.

El proyecto forma parte de una inversión global de 174 millones de pesos destinada a la renovación de los embarcaderos de Cuemanco y Nativitas.

Tan solo en Cuemanco se destinaron 90 millones de pesos para intervenir más de 50 mil metros cuadrados, beneficiando directamente a más de 2 mil familias y a 216 trajineras que reciben alrededor de medio millón de visitantes al año.

Nuevo Embarcadero de Cuemanco fortalece el turismo y la conservación ambiental en Xochimilco

La obra incluyó la reconstrucción total de las naves comerciales, la remodelación del malecón y del camellón central, así como la instalación de mobiliario tradicional elaborado por artesanos locales.

Además, se colocó señalética en español, náhuatl e inglés, un módulo de información turística en el Embarcadero Celada y bancas fabricadas con madera reciclada proveniente de la propia construcción.

El complejo destaca por ser la primera obra pública de México con certificación de cero emisiones netas contaminantes, incorporando una torre hidro-botánica inspirada en las chinampas, jardines de lluvia, luminarias solares LED, baños inteligentes automatizados y más de 55 mil plantas para fortalecer el ecosistema local.

Como parte de las acciones complementarias, también se implementó un programa de tequio comunitario y se capacitó a 600 prestadores de servicios turísticos como Guías de Naturaleza, en colaboración con organismos nacionales e internacionales.

Clara Brugada entrega el nuevo Embarcadero de Cuemanco con inversión de 90 millones de pesos. (Cortesía )

Clara Brugada impulsa acciones para preservar las chinampas y el ajolote en Xochimilco

Durante el evento, la mandataria capitalina destacó que la preservación de las chinampas representa la protección de una parte fundamental de la historia e identidad de la Ciudad de México.

Asimismo, anunció acciones para combatir las descargas clandestinas de aguas residuales en los canales y fortalecer la conservación ambiental mediante la construcción del Santuario del Ajolote en el Parque Ecológico de Xochimilco, así como la recuperación de 30 espacios chinamperos destinados a la reintroducción de esta especie emblemática.

Respecto a las críticas sobre las políticas ambientales de su administración, Brugada respondió:

Cuando dicen que sólo pintamos ajolotes, es ocultar deliberadamente el trabajo que hacemos para conservarlos. Quienes afirman que sólo nos dedicamos a pintar, desinforman o están desinformados; manipulan o están manipulados. O simplemente mienten para desacreditar el trabajo de nuestro gobierno. Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX.

La jefa de Gobierno también defendió la importancia histórica y cultural de Xochimilco, al tiempo que reiteró que la recuperación ambiental debe ir acompañada de acciones de justicia social para las comunidades de la zona.

Tras concluir su mensaje, las autoridades realizaron el corte del listón inaugural y la develación de la placa conmemorativa del nuevo inmueble, considerado una de las obras más importantes para la conservación y promoción turística de Xochimilco rumbo a los próximos años.