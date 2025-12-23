Ricardo Castañeda, director de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), reiteró que el registro de números telefónicos busca combatir el delito de la extorsión.

En entrevista para Radio Fórmula, el directivo explicó que la medida es de carácter obligatorio y comenzará a aplicarse el 9 de enero de 2026 con el fin de evitar el anonimato de las líneas.

Registro de números telefónicos busca facilitar investigaciones contra números que cometan delitos

Ricardo Castañeda de la CRT señaló que, de no registrar los números telefónicos con junio de 2026 como fecha límite, entonces los servicios de telefonía se verán momentáneamente suspendidos.

Aunque el servicio de llamadas de emergencia seguirá de manera normal, las llamadas normales y mensajes se restablecerán una vez que el usuario haya realizado su registro.

Registro de Usuarios telefonía móvil (Michelle Rojas / SDPNoticias)

Como han adelantado las autoridades, el registro de números telefónicos buscará facilitar las investigaciones contra números que cometan delitos relacionados a este servicio, tales como:

Extorsiones

Fraudes

Amenazas

¿Cómo se registra un número ante la CRT?

Para registrar un número ante la CRT, las personas físicas necesitan:

Identificación oficial vigente

CURP

Si haces el trámite en línea, puede pedirte prueba de vida (selfie) para verificar tu identidad

Puedes registrar tu número de dos formas:

En línea, a través de la plataforma que habilite tu compañía celular (Telcel, AT&T, Movistar, etc.). Presencial, acudiendo a un Centro de Atención a Clientes de tu proveedor de telefonía