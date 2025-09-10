La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, destacó que agosto 2025 fue el segundo mes con menos homicidios en la capital del país.

Esto como parte de la presentación del Informe de Seguridad Ciudadana de la CDMX, correspondiente a datos recabados en agosto 2025.

Clara Brugada manifestó que el objetivo de su gobierno es erradicar la violencia en la CDMX, así como la impunidad y la desigualdad.

Durante la presentación del Informe de Seguridad Ciudadana de la CDMX de agosto 2025, Clara Brugada resaltó que fue el mes con menos homicidios registrados.

De acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, agosto 2025 presentó una reducción en el delito de homicidio, en comparación con cifras registradas en este mismo mes, pero de 2012 a la fecha.

Al respecto, Clara Brugada señaló que esto convierte a agosto 2025 como el mes más seguro de la CDMX, esto en comparación con datos de los meses de agosto recabados en al menos 13 años.

De igual forma, en más de una década agosto de 2025 se colocó también como el mes con menos homicidios registrados oficialmente en la CDMX.

Y es que en relación a cifras por homicidios dolosos, agosto también presenta una baja del 50% en este delito, en comparación con el mismo mes desde 2019.

Respecto al delito de feminicidio, Clara Brugada compartió que agosto de 2025 también registró una baja en estas cifras, las cuales lograron disminuir en un 47%.

“De los meses de agosto, podríamos decir, que desde el 2012, ha sido el mes de agosto 2025 más seguro. Se convierte en el segundo mes con menos homicidios, en 13 años. Ese ya no sólo es del mes de agosto, sino en general. El mes de agosto de 2025 es el segundo mes con menos homicidios, en 13 años. Y si lo comparamos con 2019, el tema de homicidios dolosos, pues se ha disminuido este delito 50 por ciento. Esto es muy importante. También han venido disminuyendo los feminicidios, 47 por ciento”. Clara Brugada

Lograron reducir los delitos de alto impacto en agosto 2025: Clara Brugada

En la presentación del Informe de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Clara Brugada también compartió que en agosto 2025 se registró una disminución en los delitos de alto impacto.

En comparación con cifras registradas en el mismo mes en 2024, la jefa de gobierno de CDMX manifestó que los delitos de alto impacto se redujeron en un 18%.

Además, en un comparativo entre los meses de enero a agosto de 2025, con el mismo periodo pero de 2024, los delitos de alto impacto han disminuido un 18 por ciento.

Clara Brugada compartió puntualmente que los delitos de alto impacto que se redujeron en agosto 2025 fueron:

homicidio, un 11%

violación, un 15%

lesiones dolosas, 11%

secuestro, 33%

robo a pasajero en microbús, 44%

robo a pasajero de taxi, 47%

robo en Metrobús, 44%

robo a transportistas, 46%

robo con violencia a transeúntes, 17%

robo con violencia a cuentahabientes que salen de un banco, 45%

robo a casa-habitación, 10%

robo de vehículos, 7%

Clara Brugada manifestó la intención de reducir la violencia durante su administración, teniendo como estrategia disminuir la desigualdad.

Para ello, la jefa de gobierno de la CDMX manifestó se deben impulsar programas sociales y atención de causas, estrategia que precisó busca lograr más seguridad y justicia, a la par que se reduce la desigualdad.