La empresa TResearch informó que los homicidios van a la baja en México y septiembre marcaría, probablemente, el nivel más bajo en 10 años en reportes de este delito.

Carlos Penna, director de TResearch, dio un reporte alentador sobre los homicidios en México, pues en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, este delito ha ido a la baja.

Violencia en México (Omar Martínez Noyola / Cuartoscuro)

Homicidios en méxico van a la bajay septiembre 2025 marcará una diferencia, afirma TResearch

TResearch mostró cifras alentadoras sobre los homicidios en México, pues habría una significativa disminución en este delito, respecto al mismo periodo del sexenio anterior, es decir, los primeros meses.

El sexenio de Claudia Sheinbaum reporta un 32% menos de homicidios respecto al sexenio pasado.

Lo que representaría que la nueva estrategia de seguridad está funcionando, según TResearch.

“La tendencia es clarísima por donde la queramos leer, comparado con ayer, con hace una semana, con hace un mes, con hace un año, con el inicio del sexenio, en todas las comparaciones, la tendencia es a la baja”. Carlos Penna, director de TResearch

Asimismo, el director de TResearch aseguró que septiembre 2025 marcará una gran diferencia pues la tendencia muestra que será el septiembre con menos homicidios en los últimos 10 años.