Ulises Enrique “N”, de 18 años de edad, fue detenido por elementos de la policía de la Ciudad de México (CDMX), luego de que su madre lo denunciara por asesinato.

De acuerdo con los informes, el joven envió por error un video en el que muestra un asesinato y afirma se el autor.

Al ver el video, su madre acudió de manera inmediata ante el Ministerio Público (MP) para presentar la denuncia por el homicidio, presuntamente cometido por su propio hijo.

Ulises Enrique envió videos de asesinato a su madre y termina detenido

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, Ulises Enrique, de 18 años, envió por error varios videos a su madre, donde se jacta de haber asesinado a un hombre al que identificó como “El mowgli”.

El hecho ocurrió el pasado viernes 16 de enero en el Deportivo San Agustín Ohtenco, ubicado en la colonia San Francisco Tecoxpa en la alcaldía Milpa Alta, donde elementos de seguridad localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, con varias heridas provocadas con un objeto punzocortante.

Este hallazgo ocurrió luego de que su madre acudiera al MP con el video recibido solo minutos antes de levantar la denuncia.

Fue hasta el sábado 17 de enero que fue detenido; se espera que sea presentado ante un juez de control para que determine su situación jurídica.

Videos donde Ulises Enrique reconoce asesinato llegó a su madre por error

Videos que circulan en redes sociales muestran a un joven de 18 años admitiendo haber asesinado a un hombre a quien identificó como “el mowgli”.

Estos videos habrían sido recibidos por error por la madre del joven, donde muestra el cuerpo de un hombre ya sin vida mientras afirma:

“Mira, muerto el hijo de su puta madre, degollado. Este wey sí está muerto, para que no hablen mamada, mira, este wey sí está muerto, no hable mierda”

Esto mientras en el video se como le pisa la cara a un hombre tirado en el piso, para luego exponer una herida de gran tamaño en el cuello.

En otro video, Ulises Enrique admite que se encuentra deprimido, por lo que pide no ser provocado y “no hablen de más”, pues está deprimido y no duda en dañar a “aquellos vellos que se sienten aquellos”.