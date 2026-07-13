Mónica Araceli Herrerías, hermana de Fernando ‘N’, presunto culpable del feminicidio de Diana Marina, le pide que se entregue a las autoridades, pues le recuerda que está poniendo en riesgo la salud de su mamá.

Herrerías también rechazó las acusaciones que la familia de Diana Marina ha hecho sobre ella, pues argumentan que al ser trabajadora de la Fiscalía está protegiendo a su hermano, “es impensable”.

Hermana de Fernando ‘N’, presunto feminicida de Diana Marina, le pide que se entregue

Tras enterarse de que su hermano, Fernando ‘N’, está siendo señalado como el principal sospechoso del feminicidio de Diana Marina, Mónica Araceli Herrerías le hace un llamado para que se entregue.

A través de los micrófonos del noticiero de Luis Cárdenas, la hermana de Fernando ‘N’ dijo que se enteró de la acusación luego de que su excuñada le mandó la información.

Ahora, en un contexto en el que ella es activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, Mónica Araceli Herrerías le pidió a su hermano entregarse.

Incluso, Herrerías le recordó a su hermano que está en juego la salud de su mamá que es de la tercera edad, y a quiénes la Fiscalía los ha buscado para amedrentarlos por el feminicidio que presuntamente cometió.

“En aras de ese cariño que siempre te he tenido, no te lo pido, te lo ruego, entrégate hermano (...) te pido que pienses en mi madre que tanto te ama y que te quiere ver vivo, que sabes que mi madre no te dejaría solo, enfrenta la justicia, la justicia de todas formas te va a alcanzar Fernando y tal vez no la de la ley sino la de Dios”. Mónica Araceli Herrerías, hermana de Fernando 'N'.

Por otra parte, también dijo que ella nunca conoció a Diana Marina y que no tenía conocimiento de que su hermano estuviera violentándola, explicando que si él cometió el hecho del feminicidio lo siente como algo lejano por “los valores” que les inculcaron como familia.

“Me siento avergonzada porque vengo de una familia donde el esquema de valores es muy alto (...) es impensable que él haya cometido, no me cabe en la cabeza“. Mónica Araceli Herrerías, hermana de Fernando 'N'.

Hermana de Fernando ‘N’ rechaza estar protegiéndolo del feminicidio de Diana Marina

Además de que la hermana del presunto feminicida de Diana Marina le pidió que se entregue, rechazó la posibilidad de estarle brindando protección mediante la Fiscalía de la CDMX.

Aunque Mónica Araceli Herrerías dijo que sí trabaja en la Fiscalía como la familia de Diana Marina dijo, explicó que no tenía conocimiento ni de que ya había una denuncia por violencia contra su hermano.

Asimismo, externó que ella es sobreviviente de violencia por lo que cree “impensable” proteger a su hermano a quien vio por última vez en abril de 2026.

Sin embargo, llamó a la Fiscalía “a actuar conforme a derecho” y los citen si necesitan que declaren, “mi familia va a hacerlo”, pero pidió que no lleguen a sus hogares con lujo de violencia como ya lo han hecho.