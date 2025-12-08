La tarde de este domingo 7 de diciembre se registró un enfrentamiento entre comerciantes que operan en las inmediaciones del Zócalo de la CDMX.

Reportes indican que la trifulca inició por los espacios disponibles para la venta y mercancía de artículos navideños para la época decembrina.

SSC interviene durante enfrentamiento de comerciantes en la CDMX

En redes sociales circulan videos que muestran el momento en el que la trifulca entre comerciantes del Zócalo alcanzó su punto más álgido.

Aparentemente los enfrentamientos comenzaron de manera verbal entre mercaderes, situación que rápidamente escaló a la violencia física.

Zócalo del Centro Histórico de la CDMX (Gobierno de la Ciudad de México)

Familias que paseaban por la zona fueron testigos de la trifulca, generando un ambiente de tensión en Centro Histórico de la CDMX.

Como se aprecia en las imágenes, testigos graban con sus teléfonos las diferentes peleas que había entre hombres y mujeres comerciantes.

Algunos otros trataron de interferir para detener los golpes antes de que la situación escalara a algo más grave.

Sin embargo, al final del día fueron elementos de la SSC quienes tuvieron que interferir ante la creciente trifulca entre comerciantes, controlando la situación.

Es gracias a la época que el comercio informal se enfoca en la venta de artículos decorativos para la época navideña y artículos de invierno como bufandas y guantes.

Todo parece indicar que la oferta fue tan en el Zócalo de la CDMX que entre comerciantes se disputan los espacios para la colocación de sus puestos y mercancía.