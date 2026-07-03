Durante los festejos que se lleven a cabo con motivo del partido México vs Inglaterra del Mundial 2026, solo 25 mil personas podrán ingresar a las inmediaciones de El Ángel de la Independencia.

“Una vez que el Ángel de la Independencia llegue a su capacidad máxima estimada en cerca de 25 mil personas (...) se avise a los asistentes y se limite el ingreso a la zona” Pablo Vázquez

De acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, en cuanto se llegue al aforo, las personas que busquen llegar al sitio serán redirigidas a otros puntos.

De la misma forma, el funcionario indicó que para cumplir con el objetivo de permitir solo el acceso de 25 mil personas a El Ángel, se desplegarán distintas acciones de contención en la zona.

Solo 25 mil personas entrarán a El Ángel para festejar por el México vs Inglaterra

Luego de que en los festejos por el triunfo de la selección mexicana ante Ecuador murieron 4 personas, el gobierno de la CDMX anunció más medidas de seguridad en El Ángel para el México vs Inglaterra.

En conferencia de prensa, el titular de la SSC capitalina, Pablo Vázquez, indicó que uno de los mecanismos para reducir los riesgos, será la reducción del aforo a solo 25 mil personas.

Para ello, el funcionario refirió que se desplegarán diversas aciones para agilizar el flujo de personas en Paseo de Reforma y El Ángel, así como para lograr una distribución más amplia y segura:

Cinturones de Seguridad: Se establecerá un perímetro desde la Diana Cazadora hasta el Ahuehuete, rodeado por un segundo cinturón externo que llega hasta Avenida Chapultepec y Avenida de los Insurgentes

Zonas Peatonales: Para facilitar el aforo y desaforo seguro, se convertirán en vías peatonales Avenida Chapultepec (de Insurgentes a Lieja) y Avenida de los Insurgentes (de la Glorieta a Reforma)

Transporte Público: Se realizarán cierres estratégicos de estaciones de Metro y Metrobús cercanas a la zona prioritaria para evitar el arribo masivo de personas

Cero Tolerancia: No se permitirá el flujo vehicular, motocicletas de reparto ni comercio ambulante en el polígono de mayor concentración, especialmente en los tramos de Sevilla a Niza y de Londres a Río Lerma

Sobre el aforo de 25 mil personas que se tendrá en el punto, Pablo Vázquez refirió que se trata de la concentración que garantiza mayor seguridad, pues corresponde a 4 personas por metro cuadrado.

Así será el operativo del Gobierno de la CDMX para evitar aglomeraciones en El Ángel

Sobre los detalles del operativo de seguridad en El Ángel por el partido México vs Inglaterra, Pablo Vázquez Camacho resaltó que además de los cierres, se tienen contempladas acciones informativas:

Una vez alcanzada la cifra de 25 mil personas, se avisará a los asistentes sobre el cierre del sitio por motivos de seguridad

Ante el flujo de personas excedente, se comunicará a los asistentes sobre la situación y se les redirigirá hacia otros puntos del corredor de Paseo de la Reforma para evitar aglomeraciones peligrosas

Un equipo orientadores mundialistas especializado, guiará y distribuirá a los asistentes de manera ordenada y segura

De la mismo forma, resaltó que en las acciones también se tiene contemplado el refuerzo de los filtros para asegurar el desecho de bebidas alcohólicas, pirotecnia o cualquier objeto de riesgo.