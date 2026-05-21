El gobierno de Jalisco confirmó que aplicará vigilancia sanitaria a la selección del Congo y sus aficionados que visiten la entidad para el Mundial 2026 ante el brote de Ébola en África.

Si bien señalaron que México no aplicará restricciones como la prohibición para que ingresen al país, si se activarán protocolos para estar preparados ante eventuales casos de Ébola.

Jalisco prepara protocolos sanitarios ante visita de selección del Congo por Mundial 2026

Autoridades de Jalisco reiteraron que tanto la entidad como el país, no extenderán restricciones de viaje para la selección del Congo y su afición que nos visitará por el Mundial 2026.

No obstante, señalaron que estos sí deberán seguir un protocolo sanitario nacional, como cuestionarios destinados a saber si alguna persona presenta síntomas relacionados al Ébola.

Esto toda vez que expertos señalan que el tiempo en que se desarrolla la enfermedad suele ser de 21 días.

Es decir, un caso positivo de Ébola se detecta hasta la presencia de algún síntoma como fiebre, fatiga, dolores musculares o dolor de garganta.

Estados Unidos limita ingreso desde Congo, Uganda y Sudán del Sur por ébola (Pavel Bednyakov / AP)

Por tal motivo, Héctor Raúl Pérez, secretario de Salud de Jalisco, detalló que tanto autoridades estatales como federales, alistaran espacios de aislamiento en hospitales del sector público ante posibles casos de Ébola.

Hasta el momento México se mantiene como un país libre de Ébola, por lo que será importante reforzar la vigilancia sanitaria en aeropuertos y vía de entrada marítima para descartar riesgos por el Mundial 2026.