Ciudad de México (CDMX) espera tormentas eléctricas, bajas temperaturas y lluvias en el Sábado de Gloria, este 4 de abril, consecuencia del frente frío 43, junto al ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica.

Sin embargo y pese al frente frío 43, la CDMX registrará altas temperaturas con máximas de hasta 28° C en varias alcaldías, como advierte el Servicio Meteorológico Nacional.

Lluvias en CDMX el Sábado de Gloria: alcaldías tendrán tormentas eléctricas

Conagua alerta por tormentas eléctricas y lluvias fuertes en CDMX para el Sábado de Gloria; así queda el pronóstico del clima en las alcaldías para el 4 de abril:

Alcaldías con probabilidad de tormentas eléctricas:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Tlalpan

Lluvias en CDMX para este Sábado de Gloria en varias alcaldías (Conagua)

Lluvias fuertes en Sábado de Gloria:

Benito Juárez

Coyoacán

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Xochimilco

Conagua alerta a su vez temperaturas máximas de 28° C en al menos ocho alcaldías, mientras que Cuajimalpa y Magdalena Contreras registrarán máximas de 24 y 25° C; serían las demarcaciones con la estimación menor.

Sin embargo, en Milpa Alta y Tlalpan esperan bajas temperaturas para la madrugada del Sábado de Gloria, con un mínimo de 7° C; el resto de las alcaldías esperan entre 12 y 9° C.

Clima en México: lluvias muy fuertes en Sábado de Gloria en los siguientes estados

Tal como apunta el Meteorológico Nacional, en México el frente frío interactuará con una vaguada en altura y un canal de baja presión, fenómenos que dejarán lluvias muy fuertes este Sábado de Gloria en varios estados:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Lluvias en CDMX (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

Otros estados también esperan lluvias puntuales fuertes e intervalos de chubascos para el Sábado de Gloria:

Lluvias fuertes sábado 4 de abril:

Chihuahua

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Chiapas

Chubascos en Sábado de Gloria:

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Morelos

Guanajuato

Tlaxcala

Estado de México

Michoacán

Gerrero

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las temperaturas mínimas serán de -5° C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 45°C en Michoacán y Guerrero por onda de calor, así como en Nuevo León y Tamaulipas.