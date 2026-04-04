Ciudad de México (CDMX) espera tormentas eléctricas, bajas temperaturas y lluvias en el Sábado de Gloria, este 4 de abril, consecuencia del frente frío 43, junto al ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica.

Sin embargo y pese al frente frío 43, la CDMX registrará altas temperaturas con máximas de hasta 28° C en varias alcaldías, como advierte el Servicio Meteorológico Nacional.

Lluvias en CDMX el Sábado de Gloria: alcaldías tendrán tormentas eléctricas

Conagua alerta por tormentas eléctricas y lluvias fuertes en CDMX para el Sábado de Gloria; así queda el pronóstico del clima en las alcaldías para el 4 de abril:

Alcaldías con probabilidad de tormentas eléctricas:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Cuajimalpa
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Venustiano Carranza
  • Tlalpan
Lluvias en CDMX para este Sábado de Gloria
Lluvias en CDMX para este Sábado de Gloria en varias alcaldías (Conagua)

Lluvias fuertes en Sábado de Gloria:

  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Tláhuac
  • Xochimilco

Conagua alerta a su vez temperaturas máximas de 28° C en al menos ocho alcaldías, mientras que Cuajimalpa y Magdalena Contreras registrarán máximas de 24 y 25° C; serían las demarcaciones con la estimación menor.

Sin embargo, en Milpa Alta y Tlalpan esperan bajas temperaturas para la madrugada del Sábado de Gloria, con un mínimo de 7° C; el resto de las alcaldías esperan entre 12 y 9° C.

Clima en México: lluvias muy fuertes en Sábado de Gloria en los siguientes estados

Tal como apunta el Meteorológico Nacional, en México el frente frío interactuará con una vaguada en altura y un canal de baja presión, fenómenos que dejarán lluvias muy fuertes este Sábado de Gloria en varios estados:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
Lluvias en CDMX
Lluvias en CDMX (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

Otros estados también esperan lluvias puntuales fuertes e intervalos de chubascos para el Sábado de Gloria:

Lluvias fuertes sábado 4 de abril:

  • Chihuahua
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Chiapas

Chubascos en Sábado de Gloria:

  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Morelos
  • Guanajuato
  • Tlaxcala
  • Estado de México
  • Michoacán
  • Gerrero
  • Oaxaca
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Las temperaturas mínimas serán de -5° C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 45°C en Michoacán y Guerrero por onda de calor, así como en Nuevo León y Tamaulipas.

Lluvias en CDMX para este Sábado de Gloria
Lluvias en México para este Sábado de Gloria en diversos estados (Conagua)