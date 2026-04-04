Ciudad de México (CDMX) espera tormentas eléctricas, bajas temperaturas y lluvias en el Sábado de Gloria, este 4 de abril, consecuencia del frente frío 43, junto al ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica.
Sin embargo y pese al frente frío 43, la CDMX registrará altas temperaturas con máximas de hasta 28° C en varias alcaldías, como advierte el Servicio Meteorológico Nacional.
Lluvias en CDMX el Sábado de Gloria: alcaldías tendrán tormentas eléctricas
Conagua alerta por tormentas eléctricas y lluvias fuertes en CDMX para el Sábado de Gloria; así queda el pronóstico del clima en las alcaldías para el 4 de abril:
Alcaldías con probabilidad de tormentas eléctricas:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
- Tlalpan
Lluvias fuertes en Sábado de Gloria:
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Tláhuac
- Xochimilco
Conagua alerta a su vez temperaturas máximas de 28° C en al menos ocho alcaldías, mientras que Cuajimalpa y Magdalena Contreras registrarán máximas de 24 y 25° C; serían las demarcaciones con la estimación menor.
Sin embargo, en Milpa Alta y Tlalpan esperan bajas temperaturas para la madrugada del Sábado de Gloria, con un mínimo de 7° C; el resto de las alcaldías esperan entre 12 y 9° C.
Clima en México: lluvias muy fuertes en Sábado de Gloria en los siguientes estados
Tal como apunta el Meteorológico Nacional, en México el frente frío interactuará con una vaguada en altura y un canal de baja presión, fenómenos que dejarán lluvias muy fuertes este Sábado de Gloria en varios estados:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Otros estados también esperan lluvias puntuales fuertes e intervalos de chubascos para el Sábado de Gloria:
Lluvias fuertes sábado 4 de abril:
- Chihuahua
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
Chubascos en Sábado de Gloria:
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Morelos
- Guanajuato
- Tlaxcala
- Estado de México
- Michoacán
- Gerrero
- Oaxaca
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las temperaturas mínimas serán de -5° C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 45°C en Michoacán y Guerrero por onda de calor, así como en Nuevo León y Tamaulipas.