El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente ubicado en la CDMX, podría irse a un paro de actividades debido a las demandas de estudiantes que exigen mayor seguridad en el plantel y sus alrededores.

En busca de alcanzar un acuerdo, una comitiva de estudiantes y directivos del instituto educativo de la UNAM realizaron una reunión la tarde del 16 de febrero de 2026.

Estudiantes y directivos del CCH Oriente se reúnen por exigencias de seguridad; alumnos amagan con paro

El viernes 13 de febrero, una joven de 19 años de edad fue apuñalada y agredida en las inmediaciones del CCH Oriente, por lo que la comunidad estudiantil del colegio ha realizado diversas protestas.

Ante la inconformidad de los alumnos, la tarde del 16 de febrero se celebró una reunión entre un grupo de representantes de los estudiantes y directivos del plantel escolar.

El encuentro se realiza luego de que los mismos alumnos celebraron una asamblea pública en la que informaron sobre los detalles del ataque contra la joven, y en ella se acordó exigir más seguridad.

‼️ Tensión en los CCH de la @UNAM_MX



En el CCH Oriente se analiza un posible paro tras la agresión a una alumna, mientras el CCH Azcapotzalco permanece tomado por trabajadores pic.twitter.com/oUoOCXOWyz — José Díaz (@JJDiazMachuca) February 16, 2026

En dicha junta, los inconformes también establecieron que de no recibir respuestas positivas a sus demandas, no se descarta la opción de iniciar un par de actividades indefinido.

Hasta el cierre de esta publicación no se ha emitido un posicionamiento oficial por ninguna de las partes, por lo que no se tiene certeza de las acciones que se tomarán y si se confirmó el paro.

Ataque contra joven en CCH Oriente reaviva alarmas por seguridad

El 13 de febrero de 2026, una estudiante de 19 años fue atacada con una arma blanca en inmediaciones del CCH Oriente, resultando con heridas graves y generando alarma entre la comunidad.

El ataque ocurrió cerca de las instalaciones del plantel, cuando fue interceptada por un sujeto que, se indica, intentó despojarla de sus pertenencias, pero la víctima se resistió al robo.

Tras ello, la joven fue trasladada a un hospital donde permanece internada, recibiendo atención médica especializada, mientras su estado de salud se reporta como delicado pero estable.

Por los hechos, la UNAM y la dirección del CCH Oriente emitieron comunicados condenando la agresión y expresando su solidaridad con la víctima y su familia, además de que anunciaron investigaciones para esclarecer los hechos.