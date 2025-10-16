La tarde del jueves 16 de octubre, Lex Ashton, identificado como el agresor de CCH Sur, fue vinculado a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

La audiencia inicial de Lex Ashton estaba prevista para el sábado 12 de octubre, después de que fuera detenido dos días antes tras recibir su alta, aunque recibió prisión preventiva.

Lex Ashton está imputado por homicidio calificado del menor de edad y estudiante de CCH Sur, Jesús Israel, así como la agresión en contra de un trabajador del plantel, tentativa de homicidio.

CCH Sur: agresor Lex Ashton fue vinculado a proceso por homicidio calificado

En continuación de su audiencia fijada para el jueves 16 de octubre, un juez de control vinculó a proceso a Lex Ashton por el homicidio calificado de Jesús Israel, y tentativa de homicidio.

Al respecto, el abogado de Lex Ashton argumentó que el también estudiante de la UNAM presento un brote psiquiátrico, aunque el juez de control de los juzgados en la colonia Doctores rechazó sus resultados.

🔴Fue vinculado a proceso Lex Ashton por el asesinato del estudiante Jesús Hernández, de 16 años, en el #CCHSur. Su abogado, David Retes, buscará un amparo para que envíen a Lex del reclusorio a una institución mental, porque vive en un «estado psicótico»pic.twitter.com/wq3GomFwNj — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) October 16, 2025

