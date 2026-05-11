María Patricia García Pavón, directora del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), afirma que la venta de alcohol a estudiantes es el mayor reto que enfrentan los planteles de bachillerato de la UNAM.

A dos meses de haber asumido el cargo, la directora general de CCH destacó que los puntos de venta de alcohol a estudiantes son clausurados, pero reabren a pocos días, por lo que es un reto en todos los planteles.

Directora señala que venta de alcohol a estudiantes es el mayor reto del CCH

La venta de alcohol a estudiantes en los alrededores de los planteles de CCH se ha convertido en el principal desafío para este sistema de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

CCH Sur (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

La directora de CCH comentó que ya se han presentado denuncias ante autoridades locales por esta situación, sin embargo, la comercialización de bebidas alcohólicas cerca de las escuelas continúa.

De acuerdo con la directora, los establecimientos y puestos ambulantes venden alcohol a los estudiantes, de entre 15 y 18 años de edad, a bajo costo, lo que facilita el acceso de estudiantes a estas bebidas.

María Patricia García afirmó que la venta de alcohol a estudiantes ha desplazado otras necesidades históricas de los CCH, como mejoras en infraestructura, equipamiento de laboratorios y espacios recreativos.

En entrevista con La Jornada, la directora de CCH planteó la necesidad de impulsar regulaciones que limiten la venta de bebidas alcohólicas en zonas frecuentadas por estudiantes.

Cabe mencionar que CCH cuenta con cinco planteles y atiende a más de 56 mil estudiantes en Ciudad de México y Estado de México, por lo que autoridades universitarias consideran prioritario atender su bienestar.