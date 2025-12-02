Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierten una nueva toma del plantel ante la falta de acuerdos autoridades escolares.

El grupo de inconformes señala que hasta el momento no han sido recibidos por directivos del CCH Sur, en la Ciudad de México (CDMX), toda vez que el plantel suma más de dos meses sin llevar a cabo clases de manera presencial.

Alumnos del CCH Sur advierten nueva toma del plantel; clases continuarán en línea

Hoy lunes 1 de diciembre, un grupo de alumnos advirtió que podría llevar a cabo una nueva toma del CCH Sur, debido a que no se han alcanzado acuerdo con la dirección del plante.

Debido a esto, se difundió un pliego petitorio, donde amenazaban con tomar el plantel desde este mismo lunes y hasta el próximo 7 de diciembre.

Esto con la intención de sostener una mesa de diálogo con autoridades del CCH Sur, en manera de previsión para un futuro regreso a clases.

No obstante, hasta el momento las autoridades del CCH Sur no se han pronunciado ante el documento de alumnos, pero sí sobre el futuro de las clases.

Y es que la tarde noche de este mismo lunes la Dirección del CCH Sur emitió un comunicado, en donde informó el alumnado que las clases continuarán en línea, siendo esta la vía mediante la cual terminará el semestre .

Es decir, se espera que sea hasta el próximo año cuando se puedan reanudar clases presenciales, a la esperar de lograr un acuerdo entre estudiantes y directivos.

En tanto, el CCH Sur lleva a cabo su Jornada del Reencuentro, con actividades culturales, deportivas y académcias para integración de la comunidad estudiantil.