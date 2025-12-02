El Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recordó que continúan las clases en línea del semestre 2026-1.

“Les recordamos que las clases continúas en línea y el semestre 2026-1 concluye el 9 de enero. Los exhortamos a aprovechar estos días para ponerse al corriente y regularizar su situación académica” CCH Sur

El CCH Sur recordó que el semestre termina oficialmente el 9 de enero de 2026, por lo que exhortó a los alumnos a aprovechar estos días para ponerse al corriente y regularizar su situación académica.

Cabe recordar que el regreso a clases se mantiene pausado a pesar de que la fecha más reciente estaba programada para el 24 de noviembre y en el marco de la advertencia de alumnos de tomar nuevamente el plantel por falta de acuerdos ya que no han sido recibidos pir las autoridades escolares.

Continúan resistencias para retomar clases en CCH Sur luego de asesinato de alumno

Cabe recordar que se han reportado “resistencias” que se han registrado en septiembre, octubre y noviembre y ahora diciembre luego del asesinato de un alumno a manos de otro.

El 22 de septiembre de 2025 un alumno identificado como Lex Ashton, de 19 años, ingresó al CCH Sur y atacó a otro con un arma blanca, quien finalmente murió.

El atacante estaba relacionado a grupos incel, una subcultura digital que promueve discursos de masculinidad tóxica.

La víctima era Jesús Israel, de 16 años, y también resultó herido un trabajador del plantel.

CCH Sur no ha regresado a clases presenciales pese a acciones en seguridad

El CCH Sur sigue trabajando en el tema de seguridad y ha instalado más de 70 cámaras de seguridad, 50 botones de emergencia, 120 metros de reja y barandal, 165 torniquetes, 271 luminarias y más.

El 24, 25 y 26 de noviembre pasados se dio un recorrido a estudiantes para a dar a conocer las mejoras físicas en seguridad pero no se han retomado las clases presenciales a pesar de los esfuerzos de las autoridades escolares.