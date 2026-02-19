La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) informó que ya busca al hombre que agredió a María Fernanda, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente.

La estudiante del CCH Oriente fue asaltada y violentada por un sujeto en las inmediaciones, por lo que hay paro indefinido del que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se ha pronunciado.

Fiscalía de CDMX busca a hombre que agredió a alumna en CCH Oriente de la UNAM

La Fiscalía de Delitos Sexuales de CDMX ya abrió una carpeta de investigación para dar con el perpetrador del abuso en contra de María Fernanda, la alumna del CCH Oriente que fue asaltada.

Tal como se dio a conocer, María Fernanda presentó una denuncia ante dicha fiscalía de CDMX, aunque la dependencia no se ha pronunciado abiertamente sobre lo ocurrido.

Paro indefinido en CCH Oriente (Ulises Soriana vía X)

Acorde con lo que se dio a conocer, los peritos de la Fiscalía está realizando entrevistas y la Policía de Investigación de CDMX revisa las cámaras de vigilancia de los alrededores del CCH Oriente.

Se espera se gire una orden de aprehensión en contra del sujeto, que habría intentado abusar sexualmente de María Fernanda después de agredirla.

La joven narró para medios que durante el asalto, el agresor la tocó en distintas partes de su cuerpo y posteriormente intentó quitarle el pantalón, por lo que pidió auxilio y fue cuando la apuñaló.

CCH Oriente mantiene mesas de diálogo para seguridad de los estudiantes; instalarán torniquetes

Derivado de la agresión a una alumna, el CCH Oriente se fue a paro indefinido, aunque avanzan con las mesas de diálogo con las autoridades del plantel para establecer seguridad en las instalaciones.

Por lo mismo y tal como exigieron hace un año, el CCH Oriente busca instalar torniquetes en la entrada de la institución, como se observa en el CCH Sur, por la agresión de Lex Ashton.