El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la UNAM habría pedido a la estudiante víctima de asalto el no mencionar el ataque para no provocar un paro ni protestas de parte de sus compañeros.

El viernes 13 de febrero, María Fernanda fue asaltada en las inmediaciones del CCH Oriente en Iztapalapa, Ciudad de México; sin embargo, al resistirse fue abusada y apuñalada, tal como narró.

Estudiante de CCH Oriente denuncia que plantel quiso silenciar el asalto para evitar paro

Para medios de comunicación, María Fernanda denunció que las autoridades del CCH Oriente quisieron que omitiera el asalto del que fue víctima previo a entrar al plantel, para evitar que se fueran a paro de labores.

La estudiante del CCH Oriente menciona que dicha petición fue realizada tras ser atendida en la enfermería del plantel, ya que fue apuñalada en el abdomen y en los brazos.

Aunque acorde con medios de comunicación, actualmente la estudiante ya se encuentra recuperándose en su domicilio y CCH Oriente señaló que le brinda acompañamiento mediante su Unidad Jurídica.

Sin embargo, la comunidad estudiantil del CCH Oriente se enteró de dicha agresión y pidió a las autoridades de la institución y de la UNAM que garanticen su seguridad.

María Fernanda, estudiante del CCH Oriente, contó cómo ocurrió la agresión de la que fue víctima al exterior del plantel ubicado en la colonia Tepalcates, en la alcaldía Iztapalapa.

El ataque, de acuerdo con el comunicado emitido por la institución, tuvo lugar antes de las 19:00 horas y el asaltante está siendo buscado por las autoridades.

CCH Oriente se mantiene en paro indefinido tras ataque a estudiante

El ataque a María Fernanda y una balacera cerca del CCH Oriente orillaron a la comunidad a repetir su petición de seguridad en el plantel con un paro indefinido que continúa, acorde con lo que compartió la institución.

Mediante un comunicado, el CCH Oriente informó que este martes 17 de febrero se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se leyó el pliego petitorio, el cual solicita mayor seguridad ante incremento de violencia.

La dirección del plantel dio respuesta y resolución a todos y cada uno de los puntos; sin embargo, se llevará a cabo una segunda mesa de trabajo el jueves 19 de febrero para una retroalimentación final.