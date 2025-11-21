La Fiscalía del Estado de Durango informó que ya conoce las causas que derivaron en la muerte de Paloma Nicole tras la realización de una cirugía estética.

Esto luego de señalar que se obtuvieron los resultados del análisis histopatológico que le fue realizado a Paloma Nicole como parte de las investigaciones por su muerte.

Fiscalía de Durango revela qué causó la muerte de Paloma Nicole tras su cirugía estética

La Fiscalía de Durango, a reveló que, de acuerdo al examen histopatológico que realizaron, se determinó que la muerte de Paloma Nicole fue causada por una tromboembolia pulmonar grasa.

Es decir, la formación de un coágulo de grasa que bloqueó las venas de los pulmones de la menor.