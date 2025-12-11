En Ciudad de México (CDMX) se dio a conocer el caso de Fernanda, una menor de 15 años que sufrió un infarto cerebral tras realizarse una cirugía estética a manos de Carlos Ortigoza Sequeiros.

El cirujano opera en Lago Constanza, alcaldía Miguel Hidalgo, en una clínica que no cuenta con regulaciones sanitarias, pero, ¿quién es Carlos Ortigoza Sequeiros? Te decimos lo que sabemos.

Carlos Ortigoza Sequeiros es un médico cirujano con estudios en cirugía plástica, sin embargo, actualmente está involucrado en el caso de Fernanda, a quien realizó una rinoplastia.

Acorde con sus diversos perfiles en redes sociales (restringido en Facebook) tendría experiencia de 18 años a nivel internacional, sin embargo, no tiene mayor información al respecto.

Por su parte y tal como reveló Carlos Jiménez, Carlos Ortigoza Sequeiros sería propietario de la supuesta clínica Beauty Sequeiros que promociona cirugías estéticas sin permisos sanitarios.

¿Qué edad tiene Carlos Ortigoza Sequeiros?

Se desconoce el año de nacimiento de Carlos Ortigoza Sequeiros y en consecuente, su edad.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Ortigoza Sequeiros?

Sin embargo en su perfil de Facebook Carlos Ortigoza Sequeiros destaca que su cumpleaños es el 8 de enero, por lo que sería del signo zodiacal Capricornio.

¿Quién es la esposa de Carlos Ortigoza Sequeiros?

Se señala que Carlos Ortigoza Sequeiros sería pareja de Yazmín Martínez, con quien dirige Beauty Sequeiros y la también involucrada en el caso de la menor de 15 años.

Sin embargo, no sólo por presunta negligencia, también por incitar el odio en su contra, tal como revela la mamá de Fernanda quien presentó la demanda ante las autoridades.

Y es que menciona, la pareja de Carlos Ortigoza Sequeiros utiliza las grabaciones y videos de la menor para promocionar operarse en Beauty Sequeiros “para no quedar así”.

Asimismo, Yazmín Martínez ha realizado diversas amenazas de muerte en contra de Fernanda y su familia.

¿Carlos Ortigoza Sequeiros tiene hijos?

No se tiene información sobre si Carlos Ortigoza Sequeiros tendría hijos.

¿Qué estudió Carlos Ortigoza Sequeiros?

Acorde con el Registro Nacional de Profesionistas, Carlos Ortigoza Sequeiros es licenciado Médico Cirujano por la Universidad Anáhuac, más una maestría en Cirugía Estética por el Instituto de Estudios Superiores en Medicina.

Se hace mención que Carlos Ortigoza Sequeiros presume tener 18 años de experiencia, sin embargo, su cédula como médico data de 2008, por lo que habría ejercido un año sin licencia .

¿En qué ha trabajado Carlos Ortigoza Sequeiros?

Pese a tener 18 años de experiencia presuntamente, Carlos Ortigoza Sequeiros no tiene información sobre otros trabajos además de dirigir Beauty Sequeiros.

Sin embargo, Carlos Ortigoza Sequeiros habría sido boletinado anteriormente por Cofepris, en 2018, por el mismo delito, realizar cirugías estéticas en una clínica irregular, tras una denuncia de 2015.

La mamá de Fernanda denunció a su vez que Carlos Ortigoza Sequeiros no tendría permitido acercarse a Hospital General, sin embargo, tendría varios conocidos que le entregaron el historial médico de la menor.

Carlos Ortigoza Sequeiros es denunciado por realizar cirugía estética a menor de edad

Salud FM y Carlos Jiménez dieron a conocer el caso de Fernanda, una menor de 15 años que se sometió a una cirugía estética, una rinoplastia a manos de Carlos Ortigoza Sequeiros, tras la cual sufrió un infarto cerebral.

Fue la mamá de la menor quien hizo la denuncia, por presunta negligencia de parte de Carlos Ortigoza Sequeiros, que pese a que Fernanda no despertaba, no acudió a su revisión.

La menor fue diagnóstica en el Hospital General con un evento cerebrovascular que dejó a Fernanda inmovilizada tras su cirugía el pasado 24 de agosto.