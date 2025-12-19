Dorismar -de 50 años de edad- se sometió a una quinta cirugía de nariz y mostró el antes y después.

A finales de diciembre, Dorismar compartió que fue víctima de una negligencia médica tras someterse a una rinoplastia con el doctor José Achar.

Así luce la nariz de Dorismar tras sufrir negligencia y someterse a una cirugía

Dorismar se sometió a una primera cirugía de nariz en 2023 y ha sufrido infecciones, así como problemas de funcionalidad nasal.

La modelo viajó a Colombia para someterse a una nueva operación reconstructiva con el doctor Froilan Paez, quien mostró los resultados de la quinta cirugía de nariz de Dorismar.

Dorismar muestra su antes y después de su cirugía de nariz (Instagram/@dorismartv)

En las primeras imágenes se aprecia la nariz de Dorismar antes de la cirugía, donde se nota una cicatriz y desvío de una de sus fosas nasales .

Tras la cirugía se nota un radical cambio en la posición del tabique nasal de Dorismar.

El doctor Froilan Paez explicó que Dorismar presentaba:

Necrosis de la piel del dorso nasal por inyectables

Rechazo de prótesis nasal con infección

Injerto de cartílago auricular con migración errática

Compromiso funcional por rinopatia obstructiva y rinitis costrosa

La nariz de Dorismar corre el riesgo de presentar secuelas

El médico que operó a Dorismar explicó que la nariz de la modelo puede presentar nuevas secuelas tras la cirugía.

“El resultado final dependerá de la combinación de sus antecedentes, tipo de cirugía, tipo de piel, cicatrización y cuidado postoperatorio” Médico de Dorismar

Dorismar se somete a una quinta cirugía de nariz tras sufrir negligencia (Instagram/@dorismartv)

Dorismar se encuentra en reposo y compartió un video donde se le ve estable y con una férula en la nariz.

La recuperación de Dorismar dependerá de su cuerpo y los cuidados que aplique en los siguientes días.

Por otro lado, Dorismar demandará al doctor José Achar por daño moral y solicita una reparación del daño, según reveló su abogado a diversos medios.