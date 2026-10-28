Este martes 27 de octubre, vecinos de la colonia Condesa alertaron sobre el presunto envenenamiento de perros en Parque España, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega confirmó que al menos tres perros han muerto.

De acuerdo con reportes periodísticos, se han identificado a seis animales envenenados y cuatro se mantienen en observación veterinaria luego de ingerir trozos de salchichas rellenos con pastillas azules tirados en ocho puntos del Parque España.

Tras las denuncias, autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Policía de Investigación (PDI) y de la Fiscalía, acudieron al lugar para revisar las zonas donde se encontró veneno.

Alerta en Parque España: perros mueren por presunto envenenamiento en la alcaldía Cuauhtémoc (@AlessandraRdlv)

Alessandra Rojo de la Vega pide a la Fiscalía dar con los responsables de envenenamiento a perros en Parque España

Alessandra Rojo de la Vega acudió al Parque España ante los reportes de muerte de perros por presunto envenenamiento.

Vía redes sociales, la alcaldesa solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX investigar el caso para dar con los responsables.

Solicitamos a la Fiscalía una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, que permita identificar a la persona o personas responsables y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Señaló que además de afectar a los animales, los hechos “representan un posible riesgo para las familias y demás personas” que utilizan el Parque España.

Indicó que en el lugar hay varias cámaras alrededor que pueden aportar imágenes que permitan esclarecer lo sucedido.

Alerta en Parque España: perros mueren por presunto envenenamiento en la alcaldía Cuauhtémoc (@AlessandraRdlv)

Alessandra Rojo de la Vega calificó la situación como “algo premeditado” y puntualizó que ya se levantó una denuncia.

Además de que explicó que se dará acompañamiento a las familias de los perros envenenados.

Sabemos la angustia que están viviendo quienes hoy intentan salvarlos. Quiero decirles a ustedes, a todas esas familias que no están solos. Desde el primer momento que nos enteramos, estamos acompañando a las personas con abogados, con personal de la alcaldía, vamos a apoyarlas para presentar las denuncias ante la fiscalía y exigir que les den puntual seguimiento. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc dejó en claro que lo ocurrido en Parque España la “tiene muy triste y enojada”, ya que hay perritos que están luchando por su vida.

Por lo que invitó a la ciudadanía a denunciar o compartir información para esclarecer el caso.