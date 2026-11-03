Cuestionada sobre las nuevas denuncias sobre casos de perros envenenados en la alcaldía Xochimilco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada dijo no tener conocimiento sobre denuncias.

Así lo advirtió Clara Brugada al señalar que hasta el momento no ha recibido reportes de perros envenenados, pese a que versiones indican que se habrían registrado más de 40 casos.

No tenemos los reportes. Me preocupa porque dices que son más de 40. Clara Brugada

Cabe destacar que activistas han denunciado que los incidentes se han reportado en la zona chinampera de la comunidad de San Luis Tlaxialtemalco de la alcaldía Xochimilco.

Reportan perros envenenados en Xochimilco; Clara Brugada desconoce denuncias

A unos cuantos días del caso de envenenamiento de perros en el Parque España de la Ciudad de México (CDMX), se reportó un nuevo incidente a mayor escala en la alcaldía Xochimilco.

Sobre los hechos, activistas han denunciado que más de 40 perros han sido víctimas de envenenamiento, hechos de los que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, rechazó tener conocimiento.

En conferencia de prensa sostuvo que no tienen denuncias, pero indicó que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) iniciará una revisión de los hechos.

Asimismo, dijo que la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) se sumará a las acciones para trabajar con productores agrícolas que han sido señalados como presuntos responsables.

Finalmente, dijo que el organismo analizará con los productores la entrega de insumos que no sean perjudiciales para las cosechas y se haga trabajo de consciencia para evitar agresiones a la fauna.

Denuncian envenenamiento de perros en Xochimilco

La activista Karina Cortés, encargada de Comunidad Pro Canina, denunció al menos 40 casos de perros envenenados durante 2026 en la zona chinampera de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco.

De acuerdo con las denuncias, los incidentes habrían sido provocados por productores agrícolas, quienes serían responsables de arrojar bolsas con pellejos de pollo envenenados en los predios.

Incluso, testigos declararon que en 2025 fueron alrededor de 50 los perros envenenados en Xochimilco, aunque algunas víctimas no formalizaron denuncias por burocracia o desconocimiento del protocolo.

Ante la inacción de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, se indica que que habitantes de la zona comenzaron con una campaña para advertir que el maltrato animal se sanciona con cárcel.