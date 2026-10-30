El metomilo es el insecticida que fue encontrado en el Parque España de la Ciudad de México (CDMX), luego de que se reportara la muerte de varios perros que habían estado en este sitio público.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre el hallazgo de cebos de carne que contenían metomilo en su interior.

De acuerdo con los primeros reportes, la presencia de esta sustancia estaría relacionada con la muerte de varios caninos que fueron paseados en el Parque España.

El metomilo es un insecticida altamente tóxico que puede provocar intoxicaciones graves tanto en animales como en seres humanos.

¿Qué es el metomilo?

El metomilo es un insecticida perteneciente al grupo de los carbamatos, utilizado para combatir una amplia variedad de insectos y ácaros que afectan los cultivos agrícolas.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), esta sustancia pertenece a la familia de los n-metilcarbamatos y actúa mediante la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, que interviene en la transmisión de los impulsos nerviosos.

Cuando un animal o una persona se expone a esta sustancia, puede sufrir una alteración del sistema nervioso que provoca síntomas de intoxicación, parálisis y, en casos graves, la muerte.

El metomilo se utiliza principalmente para controlar plagas como gusanos, larvas, trips y pulgones en cultivos de alfalfa, algodón, tomate, papa, maíz y otras hortalizas.

Debido a su toxicidad, su uso está sujeto a restricciones y regulaciones sanitarias y ambientales, que varían según el país.

¿Cuáles son los efectos del metomilo en perros y otros mamíferos?

La exposición o ingestión de metomilo puede provocar una intoxicación aguda en perros, otros animales y seres humanos.

Entre los principales síntomas asociados con este tipo de intoxicación se encuentran:

Náuseas y vómitos.

Mareos y confusión.

Salivación excesiva.

Debilidad muscular.

Dificultad para respirar.

Convulsiones.

Parálisis.

En casos graves, la muerte.

La gravedad de la intoxicación depende de factores como la cantidad de sustancia ingerida y el tiempo transcurrido desde la exposición.

En casos de intoxicación por metomilo, el tratamiento médico puede incluir la administración de sulfato de atropina, bajo supervisión de profesionales de la salud.

Se trata de una urgencia médica que requiere atención inmediata.