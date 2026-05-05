Adela Morales, joven de Quintana Roo, da su versión de su desaparición y afirma que no fue secuestrada y que el internamiento psiquiátrico fue voluntario.

“No estoy secuestrada ni retenida en contra de mi voluntad”. Adela Morales, joven quintanarroense

Asimismo, señala que la razón por la cual no permitían la entrada de su madre al hospital, quien denunció su desaparición, es que no quería verla.

Sólo el sábado 2 de mayo, la madre de Adela Morales había señalado que la joven fue dada de alta sin su conocimiento, por lo que acusó trata de personas.

Adela Morales niega versión sobre secuestro e internamiento psiquiátrico forzoso

En conferencia de prensa, Adela Morales dio su versión sobre los hechos que derivaron en su internamiento psiquiátrico en Ciudad de México, el cual fue totalmente voluntario.

Aclaró que sí consiguió un trabajo a su llegada a CDMX; sin embargo, dejó su cargo una semana antes de internarse debido a depresión e ideas suicidas diagnosticadas.

Fueron sus terapeutas quienes recomendaron a Adela Morales internarse con urgencia, por lo que la joven asegura que siempre fue informada de su proceso.

Referente a los señalamientos de su mamá y la sociedad en contra de sus amigas y el hospital, Adela Morales aclaró que ha recibido ayuda de parte de ambos.

Asimismo, Adela Morales aclaró que salió del hospital psiquiátrico por su voluntad con ayuda de la misma Fiscalía General de Justicia de CDMX, para evitar a su mamá.

Adela Morales no quiere hablar con su mamá: abusó de mí

Adela Morales dejó por escrito al hospital psiquiátrico que no quería ver a su mamá, Cristina Ramírez, quien afirma, estaría violentando sus derechos.

Aclaró que existe una orden de alejamiento en contra de su madre tras los repetidos amparos que presentó en el caso, bajo argumento de no tener facultades.

Adela Morales afirma que su madre la ha abusado física y emocionalmente, por lo que no quiere hablar con ella, sin dar mayores detalles de su relación.

“Preferiría que las preguntas de la relación con mi mamá no me las hicieran porque no voy a responder, eso es parte de mi declaración que yo haré en la Fiscalía y con las autoridades correspondientes”. Adela Morales

Adela Morales ejemplificó que en las contadas visitas de su madre, Cristina Ramírez, esta no la dejó hablar y provocó recaídas en su tratamiento.

Por lo que pide que se detenga el apoyo a su mamá, a quien acusa de mentir, ya que tiene miedo de que su madre intente llevársela a la fuerza.