Tras solicitar por segunda vez la prisión domiciliaria, un juez de la Ciudad de México (CDMX) otorgó que el autor del feminicidio de Abril Pérez Sagaón viviera su proceso desde su casa.

Hoy 26 de marzo de 2026, la decisión se concretará donde el feminicida Alejandro Neri Ortiz alias “El Neri”, tendrá que conectarse por “telepresencia” para atender su audiencia.

A más de seis años del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, el autor intelectual, su exesposo Juan Carlos García, sigue libre pese a tener una orden de aprehensión.

Feminicida de Abril Pérez Sagaón obtendrá prisión domiciliaria

El reportero Antonio Nieto compartió la constancia sobre la prisión domiciliaria que tendrá el autor del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, señalando que con un brazalete dejarán que viva el proceso en libertad.

"El Neri", feminicida de Abril Pérez Sagaón. (@siete_letras)

En semanas anteriores, el autor del feminicidio que responde al nombre de Alejandro Neri Ortiz alias “El Neri”, solicitó -y le fue aprobada- la reposición de su sentencia tras acusar prevaricación, lo que llevaría a que esta quedara cancelada y el juicio se volviera a realizar.

Ahora, la Unidad de Gestión Judicial Tipo Dos de Tribunal de Enjuiciamiento número 3 notificó al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en CDMX, que “El Neri” deberá presentarse a su audiencia “por telepresencia”.

Asimismo, se cita que esta audiencia será para “la colocación del dispositivo móvil ‘brazalete’” y se realizará hoy 26 de marzo de 2026 a la 12:33 pm.

La constancia donde se apunta que el autor del feminicidio de Abril Pérez Sagaón obtendrá el brazalete para prisión domiciliaria fue girado el 25 de marzo de 2026.

Autor del feminicidio de Abril Pérez Sagaón quedará en prisión domiciliaria. (@siete_letras)

Exesposo de Abril Pérez Sagaón, autor intelectual de su feminicidio, sigue libre

La prisión domiciliaria del autor del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, revivió que su exesposo Juan Carlos García, está prófugo.

A más de seis años del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, su exesposo quien es investigado como el autor intelectual, sigue libre pese a tener orden de aprehensión.