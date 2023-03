En la audiencia del cierre de juicio oral, Rodolfo N confesó haber matado a Abril Pérez Sagaón porque el esposo de la víctima, Juan Carlos García, le pagó para cometer su feminicidio en la Ciudad de México (CDMX).

Este jueves 30 de marzo, a más de 3 años del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, Rodolfo Daniel N, detenido presuntamente por ser el autor material del crimen, confesó la logística que utilizaron para matar a la mujer el 25 de noviembre de 2019.

“Confesó los hechos como ya lo había hecho en audiencia intermedia en julio de 2022. Hoy volvió a declarar y señaló que fue Juan Carlos N, el ex esposo de Abril, quien lo contrató”. Héctor Pérez, abogado de la familia de Abril Pérez Sagaón

Juan Carlos García pagó 180 mil pesos a quien cometió el feminicidio de Abril Pérez Sagaón

Al salir de la audiencia en el Reclusorio Oriente de la CDMX, Héctor Pérez, abogado de la familia de Abril Pérez Sagaón, explicó que Ricardo N declaró ante el Tribunal de Enjuiciamiento que el ex esposo de la víctima le pagó 180 mil pesos tras haber cometido el feminicidio.

Además, Ricardo N dijo que fue a buscar a Abril en dos ocasiones hasta Monterrey, Nuevo León, pero que no logró cometer el feminicidio en esa entidad y la siguió hasta la CDMX.

Lo anterior porque le informaron que el 25 de noviembre de 2019 la víctima iba a estar en unas diligencias en la Ciudad de México, en particular en un consultorio para una valoración que pidió su ex esposo para un juicio familiar y que fue ahí que esperaron su salida.

“Que fueron, la esperaron saliendo de ahí, la siguieron por todo avenida Río Mixcoac, y en avenida Río Mixcoac a la altura de Coyoacán, fue donde la privaron de la vida, disparando en dos ocasiones”. Héctor Pérez, abogado de la familia de Abril Pérez Sagaón

Ante el juez, el detenido confirmó las características del arma que utilizó el día del feminicidio, las ocasiones que disparó contra Abril y los vehículos que usaron para huir.

El abogado Héctor Pérez dijo que la declaración de Ricardo Daniel N es fundamental porque concuerda con las pruebas que presentaron durante el juicio y termina por reforzar la hipótesis del crimen.

Luego del cierre de juicio oral, será el 28 de abril próximo cuando se haga la audiencia de alegatos de clausura y se les notifique fecha cuando se dicte la sentencia.

Por el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, hay 8 personas procesadas que están a la espera del inicio del juicio en su contra.

En cuanto al ex esposo de la víctima, Juan Carlos García , quien es ex director de Amazon México, y se le busca por su posible papel como autor intelectual del feminicidio, no hay avances.

El feminicidio de Abril Pérez Sagaón

Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, al salir de un juzgado, en medio de la disputa por la custodia de sus hijos con Juan Carlos García, en la CDMX.

Cuando Abril circulaba rumbo al Aeropuerto Internacional de la CDMX, para regresar a Monterrey, de donde era originaria, fue asesinada.