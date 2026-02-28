Dos carrozas fúnebres salieron este sábado del Centro Federal Pericial Forense Fiscalía General de la República (FGR) con los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho.

En un breve comunicado, la FGR informó que los restos de El Mencho fueron entregados tras haber realizado las pruebas genéticas y confirmar que los solicitantes eran familiares directos.

Familiares de “El Mencho” reclamaron su cuerpo, confirma la FGR (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Salen dos carrozas fúnebres de la FGR con restos de El Mencho

Hace unos días se dio a conocer que los familiares de El Mencho solicitaron la entrega de los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de un representante legal.

Este sábado 28 de febrero, dos carrozas fúnebres de J. García López salieron del centro de la FGR rodeadas por un fuerte cinturón de seguridad con lo que serían los restos de El Mencho.

Hasta el momento se desconoce el lugar donde se realizarán los servicios fúnebres para El Mencho, aunque se especula que los restos serán trasladados a Aguililla, su ciudad natal.

Respecto a la entrega de los restos, la FGR informó que se siguieron todos los protocolos para confirmar los lazos consanguíneos que solicitaron el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes.

Cabe mencionar que desde su abatimiento en Jalisco, el cuerpo de El Mencho se encontraba bajo el resguardo de la FGR y, si no se reclamaba, podría haber ido a la fosa común.

FGR entrega restos de El Mencho (Redes sociales)

Carroza que salió de la FGR ingresó a funenaria en alcaldía Cuauhtémoc

Una de las carrozas que salió del Centro Federal Pericial de la FGR con, presuntamente, el cuerpo de El Mencho arribó esta tarde a una funenaria de la alcaldía Cuauhtémoc.

Fueron dos carrozas las que ingresaron a la FGR, pero, según fuentes, solo una es la que iba cargada. Esta misma es la que habría llegado con el cuerpo de El Mencho a la funeraria.

Pese a lo anterior, la FGR no ha confirmado que el cuerpo de El Mencho estuviera en el Centro Federal Pericial en CDMX y que las carrozas de J. García López se llevaran sus restos.