Nadie se quiere perder los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la CDMX, pues diversas personalidades han sido captados en ellos, como el caso de Jorge Álvarez Máynez.

El ex candidato presidencial y actual dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, acudió al concierto del jueves 11 de diciembre y como era de esperarse, su presencia no pasó desapercibida.

Álvarez Máynez fue al concierto de Bad Bunny y no pasó desapercibido

Los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros han sido todos unos sucesos, pues a ellos se han dado cita figuras de ámbitos como la farándula y hasta de la política nacional.

Tal fue el caso de Jorge Álvarez Máynez, quien acudió al recital que el puertorriqueño dio el jueves 11 de diciembre, el cual a decir del político, se trató del “concierto del año”.

A través de redes sociales, usuarios compartieron fotos y videos en las que se puede observar que la presencia de Álvarez Máynez en el Estadio GNP Seguros no pasó desapercibida entre los fanáticos del “Conejo Malo”.

Así apareció Maynez en concierto de Bad Bunny 🥹 pic.twitter.com/XnVr8GDFEK — Videos y más (@VideosFacil2022) December 13, 2025

Lo anterior debido a que se aprecia que decenas de asistentes se arremolinaron alrededor del ex candidato presidencial para pedirle selfies, saludos y expresarle su cariño y reconocimiento.

Incluso, hubo quienes recordaron el último éxito musical lanzado en 2024 por Movimiento Ciudadano que tuvo como figura central al entonces candidato, pues corearon “presidente Máynez, Máynez, Máynez”.

Álvarez Máynez asegura que concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros fue el mejor del año

El mismo Jorge Álvarez Máynez compartió un par de publicaciones en sus redes sociales, en las que se refirió a su asistencia concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros.

En la primera de ellas, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano compartió una foto en compañía de su esposa Sarah Aguilar Flaschka, ambos en el recital del 11 de diciembre, del que aseveró, fue “el concierto del año".

Jorge Álvarez Máynez y su esposa en el concierto de Bad Bunny (Jorge Álvarez Máynez/Facebook)

Posteriormente, compartió un video con varios fragmentos de la experiencia que vivió durante el evento del cantante puertorriqueño e insistió en señalar que para él, se trató del mejor concierto del 2025.