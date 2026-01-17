La morenista Luisa Alcalde y el emecista Álvarez Máynez protagonizaron un debate en redes sociales relacionado al tema de la sobrerrepresentación en el Congreso.

El asunto inició cuando Álvarez Máynez acusó a Morena de “haberles robado diputaciones” en las elecciones del 2 de junio de 2024.

“En algo coincido con la presidenta: Si obtuvimos el 11% de los votos, deberíamos tener más diputados. Los que nos robaron con la sobrerrepresentación”. Jorge Álvarez Máynez

Las declaraciones de Álvarez Máynez provocaron una fuerte reacción en Luisa Alcalde, quien sostuvo que los representados fueron los de Movimiento Ciudadano, pues recibieron más diputaciones que resultados electorales.

Pelea en X (Captura de pantalla)

Luisa Alcalde y Jorge Álvarez Máynez se acusan de sobrerrepresentación en el Congreso

A decir de Luisa Alcalde, Movimiento Ciudadano ganó un solo distrito de mayoría de los 300; “con el 11% de su votación total, debió recibir 23 diputaciones adicionales; pero el INE les dio 27”.

Agregó que en Morena se ganaron 161 de mayoría, por lo que, con el 43.5% de la votación total, el partido debió tener 87 diputaciones adicionales, pero el INE solo reconoció 75.

En respuesta, Álvarez Maynez reiteró a Luisa Alcalde que Morena y aliados obtuvieron el 54% de los votos, por lo que no tiene sentido que ocupen el 70% de los diputados en el Congreso: “Eso es sobrerrepresentación”.

“Nosotros obtuvimos el 11% de los votos. El 11% de 500 es 55. No Estamos subrepresentados”, dijo Álvarez Maynez al defender que ellos solo tienen 27 representantes en el Congreso.

En cuanto a los señalamientos de Luisa Alcalde sobre que Movimiento Ciudadano traicionó los principios de la izquierda, Álvarez Maynez señaló que Morena fue el que se traicionó a sí mismo.

“Nosotros no traicionamos a la izquierda. Ustedes se traicionaron a ustedes mismos militarizando al país, capturando al Poder Judicial y abriendo las puertas a lo peor de la política”. Jorge Álvarez Máynez