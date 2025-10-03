El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que entregarán bonos a los policías que fueron heridos durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre, que reunió a más de 10 mil personas.

Según los reportes, casi 100 policías fueron heridos por encapuchados del conocido bloque negro, quienes presuntamente orquestaron agresiones con piedras, palos y petardos contra los agentes.

“Expreso toda mi solidaridad con quienes resultaron heridos. No estarán solos. He instruido un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a esta gran institución de paz”. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadan, 94 policías resultaron heridos, 78 ya fueron dados de alta y 16 aún permanecen en observación, entre ellos, tres están delicados.

Clara Brugada reconoció el labor de los policías que participaron en la marcha del 2 de octubre, señalando que enfrentaron agresiones y provocaciones pero no respondieron con confrontación.