El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que entregarán bonos a los policías que fueron heridos durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre, que reunió a más de 10 mil personas.
Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, reconoció la labor de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadan y expresó su solidaridad a los policías heridos; “no están solos”, afirmó.
Según los reportes, casi 100 policías fueron heridos por encapuchados del conocido bloque negro, quienes presuntamente orquestaron agresiones con piedras, palos y petardos contra los agentes.
Gobierno de CDMX otorgará bono a policías heridos en marcha del 2 de octubre
“Expreso toda mi solidaridad con quienes resultaron heridos. No estarán solos. He instruido un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a esta gran institución de paz”.Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadan, 94 policías resultaron heridos, 78 ya fueron dados de alta y 16 aún permanecen en observación, entre ellos, tres están delicados.
Clara Brugada reconoció el labor de los policías que participaron en la marcha del 2 de octubre, señalando que enfrentaron agresiones y provocaciones pero no respondieron con confrontación.