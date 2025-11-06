Comerciantes y joyeros del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) siguen en crisis, por lo que piden apoyo a la ciudadanía luego de las afectaciones por la marcha del 2 de octubre.

Según los reportes, los saqueos del bloque negro de la marcha del 2 de octubre a las joyerías del Centro Histórico dejaron pérdida millonarias, por lo que comerciantes siguen en crisis.

Joyeros sufrieron robos millonarios en marcha de 2 de octubre. (La Prensa)

Comerciantes del Centro Histórico piden apoyo tras saqueos de la marcha del 2 de octubre

Durante un breve encuentro con los medios, los joyeros del Centro Histórico piden a la ciudadanía que vaya a comprar a sus tiendas, pues siguen en crisis tras la marcha del 2 de octubre.

Los comerciantes invitaron a todas las personas que asistan a sus tiendas en las próximas ofertas del Buen Fin 2025, así como en la temporada de navidad y fin de año, para recuperar pérdidas.

Pese a que tras la marcha del 2 de octubre se estimaba una pérdida de alrededor de 4.3 millones de pesos, los comerciantes confirmaron que fueron entre 5 y 6 millones de pesos por local.

Asimismo, los comerciantes del Centro Histórico piden que se implemente más vigilancia, medidas de seguridad y protocolos para cuando se realizan movilizaciones.