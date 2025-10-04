La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) informó que la marcha del 2 de octubre dejó daños materiales de más de 4.3 millones de pesos.

A través de un comunicado, la Canaco condenó los actos realizados durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre, a los cuales calificó como “actos de violencia y vandalismo”.

Autoridades de CDMX denuncian provocación tras violencia en marcha del 2 de octubre (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

Canaco CDMX calcula pérdida por millonaria tras “vandalismo” de la marcha del 2 de octubre

Tras la marcha del 2 de octubre, la Canaco reportó daños materiales de alrededor de 4 millones 350 mil pesos, además de que el cierre de los locales ocasionó un efecto negativo en las ventas.

De acuerdo con el comunicado, los miembros de la Canaco habrían perdido alrededor de 16.7 millones de pesos, además de la cifra millonaria por saqueos y daños a los inmuebles.

Ante esta pérdida, además de las lesiones a policías de CDMX, la Canaco pidió a las autoridades que se aplique efectivamente un protocolo para evitar que esto se repita en el futuro.

“Hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que apliquen un protocolo que evite que tales hechos se repitan en el futuro. La escasa presencia policial y la respuesta tardía, permitió que los disturbios se extendieran y se intensificaran. Esta situación no solo pone en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos, sino que también afecta la reputación de la ciudad y el bienestar de nuestra comunidad”. Comunicado de Canaco

Cabe mencionar que esta cifra millonaria podría aumentar en los próximos días, pues los locales aún están realizando inventario y registros que les permitan calcular la pérdida material.