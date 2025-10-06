Tras la marcha del 2 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum de 65 años de edad, habló de lo que causaron los manifestantes encapuchados sobre una postura muy firme sobre la 4T.

La decisión de que en la marcha por el 2 de octubre hubiera encapuchados generó la crítica de la presidenta de México, apuntando a que buscaban retar a la policía de la 4T.

Claudia Sheinbaum cree que encapuchados del 2 de octubre buscaban provocar para dejar mal al gobierno

La marcha del 2 de octubre por la recordada Matanza de Tlatelolco involucró a un grupo de choque con personas encapuchadas que dejaron disturbios en la CDMX y por lo que la presidenta de México se pronunció.

En la mañanera del 6 de octubre, la presidenta de México Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la marcha para recordar la Matanza de Tlatelolco y los encapuchados que estuvieron presentes.

Para su perspectiva, no era necesario asistir encapuchado a la marcha del 2 de octubre estando en un país de libertad.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum aseguró que el grupo de choque en la marcha del 2 de octubre lo que buscaban era provocar a la policía, aunque no hubiera motivo.

Fue así que la presidenta de México expresó su creencia de que los encapuchados de la marcha buscaban que el 2 de octubre se volviera a vivir, pero ahora con la 4T gobernando.

“Es una ciudad de plena libertad ¿qué buscan? Un enfrentamiento con la policía desde mi punto de vista. Un 2 de octubre (...) el gobierno de la cuarta transformación es igual al del 68, reprime, es lo que buscaban”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo principal hincapié en que de nada sirven los encapuchados en marchas como las del 2 de octubre.

“¿De qué sirve? ¿A quién le sirve? ¿Qué buscan? ¿Por qué hacen estas manifestaciones?”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

🚨"¿De qué sirve? ¿Qué buscan?" Cuestiona Sheinbaum a encapuchados del 2 de octubre



La presidenta @Claudiashein cuestionó a los manifestantes encapuchados que participaron de manera violenta en la marcha del 2 de octubre; consideró que buscaban la provocación, "querían como… pic.twitter.com/1wGY7jmpFM — Político MX (@politicomx) October 6, 2025

La Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo (Canaco) de la CDMX, aseguró que hubo pérdidas de 4 millones 350 mil pesos por cierre anticipado de vendedores, además de que ambulantes aseguraron la marcha del 2 de octubre fue la más violenta en la historia.