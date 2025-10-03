La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó los actos violentos cometidos contra el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, durante las manifestaciones por el 2 de octubre en la Ciudad de México (CDMX).

A través de un comunicado, la UNAM manifestó que atacar un espacio cultural, el cual se creó como un Memorial del 68, es una “afrenta” para quienes lucharon de manera pacifica por lograr una “sociedad más justa, tolerante y democrática”.

Y es que encapuchados ingresaron al edificio, en donde en el primer piso rompieron los cristales de acceso, ventanas, mobiliario, además de lanzar objetos explosivos que provocaron daños al interior.

De igual forma, los manifestantes realizaron pintas en la columnas y paredes de la fachada de este espacio cultural, además de que dañaron vehículos que estaban estacionados a las afueras de

Ante esto, la UNAM reprochó que la violencia, principalmente aquella que ocurre desde el anonimato con encapuchados, imposibilita lograr vías de entendimiento.

Debido a los daños en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la UNAM informó que llevará a cabo una evaluación de los daños que presenta el recinto, así como interpondrá las denuncias correspondientes.

Esto con la finalidad de que se investigue y castigue a quienes resulten responsables de dañar este espacio cultural.

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco reiteró su rechazo a la violencia, la agresión y la intolerancia como formas de expresión.