Usuarios de redes sociales reportan que locatarios del Mercado Sonora dedicados a la venta de animales exóticos continúan operando bajo este giro comercial.

Esto a pesar de que a partir del miércoles 1 de enero de 2026 entró en rigor la prohibición del comercio con animales vivos gracias a una orden judicial.

Venta de animales en Mercado Sonora ahora se hace sobre pedido

En el segundo día del 2026 usuarios de redes sociales denunciaron que las actividades de venta de especies comunes y exóticas no se ha detenido en el Mercado Sonora.

Y es que al parecer los locatarios se las han ingeniado para que el trato comercial se realice vía Facebook o por WhatsApp.

Activistas lucharon varios años para cerrar zona de venta de animales en Mercado Sonora (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

En redes sociales circulan ya capturas de pantalla de grupos de Facebook en los que se ofertan “todo tipo de animales”.

Incluso en una de las imágenes se muetra cómo ofertan la piel de un cachorro de tigre en 9 mil 500 pesos mexicanos.

Es por este motivo que usuarios y defensores de los derechos de los animales han hecho un nuevo llamado a las autoridades, denunciando más que nada que el problema en el Mercado Sonora no fue erradicado de raíz.

Apuntan además que el problema se ha intensificado debido a que la venta de animales fue desplazada fuera del espacio público.

Previo a la prohibición total Evelyn Parra, alcaldesa de la Venustiano Carranza, había anunciado apoyos para los locatarios.

Esto para que las economías de las familias no se vieran afectadas por el giro comercial obligatorio de aquellos dedicados a la venta de animales.

Pero tras los nuevos reportes de usuarios, ahora se persive una amenaza de que estás prácticas estén lejos de desaparecer en el Mercado Sonora,