Guardia Estatal de la Delegación Regional Reynosa, en Tamaulipas, rescataron a un par de niñas de 2 y 5 años en una vivienda de la región.

Las autoridades de Reynosa, Tamaulipas informaron que durante el rescate se percataron de que una de las niñas estaba encadenada a un elemento fijo que le impedía moverse con libertad.

Niñas encadenadas de Tamaulipas fueron reportadas al 911

Según el reporte de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, las niñas encadenadas fueron reportadas al 911, bajo la sospecha de posible maltrato infantil.

Las autoridades las localizaron en la colonia Balcones de Alcalá en Reynosa, Tamaulipas, tras una rápida coordinación entre todas las instancias.

Las niñas de 2 y 5 años presentaban signos de maltrato, asimismo la mayor estaba encadenada de pies y manos a un objeto fijo; la cadena estaba asegurada con un candado.

Rescatan a niñas encadenadas en vivienda de Tamaulipas (Especial)

No se detuvo a ninguna persona, pues al momento de encontrar a las menores no se localizó a ninguna persona que pudiera ser la responsable de las mismas.

Debido a esto se ha iniciado una investigación para encontrar a las personas que incurrieron en el maltrato a las menores, así como la razón detrás de dichas acciones.

Niñas encadenadas de Tamaulipas fueron trasladadas al DIF local

Tras hacer el rescate de las niñas encadenadas en Reynosa, Tamaulipas, estas fueron dejadas al cuidado del personal del DIF local.

Las niñas fueron trasladadas a la Casa Hogar del DIF en Reynosa, Tamaulipas, donde actualmente reciben toda la atención y cuidados necesarios debido a su condición.

Además, se le da seguimiento a la investigación que las autoridades iniciaron por el caso, con el fin de salvaguardar su integridad y derechos en general.

Junto con esto se exhortó a la población a dar cualquier información que se tenga acerca del caso, así como de los posibles agresores de las menores de edad.

Por lo pronto, se le dará atención médica y psicológica a las menores de edad; al mismo tiempo que se da seguimiento para que estas no vuelvan a sufrir de alguna clase de maltrato.