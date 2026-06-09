Han pasado 19 días de la desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquita del Barrio, y esto se sabe del caso.

Kelly Ariadne Gerardo desapareció el 20 de mayo de 2026, luego de ingresar en una clínica de rehabilitación ubicada en San Miguel Allende, Guanajuato.

Francisco Torres, exmanager de Paquita la del Barrio, contó a De Primera Mano que siguen sin tener información de la ubicación de Kelly Ariadne, hija de Miguel Gerardo, primogénito de la cantante.

Kelly Ariadne lleva 19 días desapecida y su familia exige respuestas

Francisco Torres mencionó que la familia de Kelly Ariadne están con consternados por su desaparición y temen por la seguridad de la joven.

La familia de Kelly Aridane pide a la Fiscalía de Guanajuato y a la gobernadora Libia García Muñóz que los ayuden a localizar a la joven, ya que sospechan de la clínica donde estaba internada.

El exmanager de Paquita la del Barrio narra que Kelly Ariadne ingresó a la clínica de rehabilitación ‘Encuentro’ y días después les aseguraron que la joven había huido.

Reportan desaparición de nieta de Paquita la del Barrio (Especial )

“Kelly ingresa el 17 de mayo, después su papá fue el lunes hacer el pago correspondiente de la mensualidad y le sorprendió mucho que, en esta clínica, ella misma les abre el portón” Francisco Torres

Tres días después del ingreso de Kelly Ariadne a la clínica de rehabilitación, les informan a su familia que había desparecido.

“Cuando ellos exigen una revisión de cámaras, les dicen que no hay cámara. Se turna el caso a la Fiscalía y se empieza la investigación” Francisco Torres

La familia no quiso hacer el caso mediático, ya que esperaban que Kelly Ariadne se reencontrara con su familia, pero han pasado 19 días sin saber de su paradero.

Desaparece nieta de Paquita la del Barrio (Michelle Rojas )

Familia de Paquita la del Barrio están desesperados por la desaparición de Kelly Ariadne

Kelly Ariadne se encontraba en Alto Lucero, Veracruz, lugar de origen de Paquita la del Barrio, cuando su padre se percató de que tenía conductas extrañas y decidió ingresarla a una clínica de rehabilitación.

Miguel Gerardo creyó que había dejado a su hija en una clínica segura y de prestigio, lo cual no ocurrió.

“Cuando ellos le hablan le refieren que Kelly no está, que se escapó” Kelly Ariadne

Se sabe que Kelly Ariadne desapareció sin zapatos y que dejó en la clínica sus documentos oficiales, así como las escrituras de un predio que le heredó su abuela, Paquita la del Barrio.

Esta situación alarmó a su familia, pues si Kelly Ariadne quería escapar no hubiera dejado sus documentos.

“Sus padres exigen que nos den las pruebas de que se escapó de la clínica por ella misma” Kelly Ariadne