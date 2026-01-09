Con el objetivo de fortalecer la atención a personas afectadas por un delito, Bertha Alcalde nombró a Gianni Rueda como la nueva titular de la Coordinación General de Atención a Víctimas de la Fiscalía de la CDMX.

¿Quién es Gianni Rueda?

En los últimos 16 años, Gianni Rueda de León Iñigo se ha desempeñado en diversos cargos en sectores de la Procuración de Justicia en México.

Se describe como Doctora en política criminal y Maestra en Derechos Humanos y Prevención del Delito.

Certificada por la Organización Internacional del Trabajo como conciliadora en conflictos laborales y técnicas de conciliación.

¿Qué estudió Gianni Rueda?

Gianni Rueda es egresada de la Universidad Tecnológica de México, donde cursó una licenciatura en Derecho.

Tiene una maestría en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios.

¿En qué ha trabajado Gianni Rueda?

Gianni Rueda se desempeñó como subprocuradora general de Asuntos Foráneos y de Asesoría y Apoyo Técnico en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Fue directora de Capacitación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Colaboró en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias.

Gianni Rueda es la nueva titular de la Coordinación General de Atención a Víctimas de la Fiscalía de la CDMX

Gianni Rueda ocupa el cargo desde el 6 de enero; sin embargo, hasta hoy, Bertha Alcalde Luján -de 39 años de edad-, anunció su designación como nueva titular de la Coordinación General de Atención a Víctimas de la Fiscalía de la CDMX.

Con este nombramiento, la Fiscalía de la Ciudad de México busca fortalecer su apoyo y comunicación con las víctimas de un delito a través de un acompañamiento más cercano, eficaz y profesional.

Reiterando su compromiso con la ciudadanía, la abogada se dijo agradecida y aseguró que se desempeñará su nuevo cargo con responsabilidad, sensibilidad y humanidad en favor de la justicia.

“Hoy reitero mi compromiso con todas las víctimas: brindar una atención integral que sea sensible, humana y de calidad. Mi prioridad es escuchar, acompañar y responder con respeto y empatía, porque cada historia merece ser atendida con dignidad y profesionalismo. Seguiremos trabajando para que cada persona reciba el apoyo que necesita y nunca se sienta sola en su proceso” Gianni Rueda de León Iñigo