La tarde de este viernes 27 de marzo se registró una balacera en Tepito, en la colonia Morelos de la Ciudad de México (CDMX), dejando dos muertos, entre las víctimas hay una menor.

Reportes señalan que los hechos ocurrieron en la calle José Joaquín Herrera, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra de un hombre de 42 años de edad.

Registran balacera en Tepito hoy; hay un hombre y una menor muertos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX informó que una balacera en Tepito cobró la vida de dos personas, entre ellas una menor de edad, de la cual no se conoce su edad.

De acuerdo con la información, los disparos fueron en agresión directa al hombre que fue asesinado, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer el móvil del ataque.

Al sitio arribaron elementos de la Policía de CDMX, así como agentes del Ministerio Público para realizar el peritaje correspondiente e iniciar la investigación que lleve a la resolución del caso.

Asimismo, la Policía de CDMX ha iniciado un operativo para detener a los culpables, que huyeron del lugar en una motocicleta; analizan las cámaras de videovigilancia para su identificación.