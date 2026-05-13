Balacera en Roma Norte deja un muerto; lo atacaron mientras iba en motocicleta

La tarde de este 12 de mayo se reportó una balacera en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México (CDMX), en la que resultó herido un hombre que iba en motocicleta; murió tras el ataque.

Información preliminar apunta que sujetos armados interceptaron al motociclista mientras circulaba por la calle Frontera de la Roma Norte y le dispararon en repetidas ocasiones.

Reportan balacera contra motociclista en Roma Norte; el hombre murió en el sitio

Un hombre murió tras ser atacado a balazos mientras circulaba en motocicleta por la colonia Roma Norte; la agresión provocó una fuerte movilización de elementos de seguridad y servicios de emergencia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que el motociclista, de 28 años de edad, fue perseguido por los tripulantes de un vehículo y cuando lo alcanzaron le dispararon.

Paramédicos atendieron la balacera, mientras personal pericial inició las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios para la investigación.

La SSC detalló que ya se realiza el análisis de cámaras de videovigilancia del C2 y C5 para identificar la ruta de escape de los responsables de la balacera. Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni el móvil del ataque.

La balacera generó afectaciones viales y alarma entre vecinos y automovilistas de la zona, una de las áreas con mayor actividad comercial y turística de la CDMX; la Fiscalía ya investiga el caso.