Una fiesta en el estado de Chihuahua terminó en tragedia con 10 personas muertas y alrededor de cuatro heridas la noche de este 15 de septiembre.

Aún hay varias versiones sobre el caso pues se ha señalado que fue una fiesta patronal en la plaza principal del poblado de Carreta y otros que fue una fiesta familiar en un salón de fiestas

Las familias se encontraban reunidas en el poblado de Carretas, del municipio Gran Morelos, Chihuahua, donde sucedieron los hechos.

Se reportó que del intercambio de palabras que pasaron a los golpes y posteriormente sacaron armas de fuego.

Conflicto familiar en fiesta en Chihuahua deja 10 muertos

Luego de registrarse los 10 muertos, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se encuentran actualmente.

Este municipio de Gran Morelos se encuentra alrededor de 150 kilómetros de distancia de la capital del estado Chihuahua, Chihuahua.

El conflicto habría iniciado entre una mujer y su tío, aunque otra versión señala pelea entre primos, de los cuales al menos dos de los muertos son hijos del exalcalde gilberto Gutiérrez Montes.

Balacera en fiesta familiar de Chihuahua deja 10 muertos; siguen investigaciones

Ya tienen identificados a algunos de los agresores, dijo el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, además de que continúan las investigaciones y órdenes de aprehensión.

El fiscal de Chihuahua dijo que continúan las entrevistas con los habitantes del poblado para fortalecer la investigación que continúa haciendo el Ministerio Público y la Agencia Estatal de Investigaciones.

Entre los involucrados en el caso se encuentran un elemento de la policía municipal e hijos de un expresidente municipal.