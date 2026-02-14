Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC CDMX) informaron la detención de tres integrantes de La Anti-Unión Tepito en la alcaldía Venustiano Carranza.

Acorde con información preliminar, dichos integrantes serían colaboradores directos de “El Cachetes”, también de La Anti-Unión, cuya detención se informó el pasado viernes 9 de febrero.

Integrantes de La Anti-Unión Tepito son detenidos en Venustiano Carranza, CDMX con dosis de droga

La SSC informó sobre la detención de tres presuntos integrantes de La Anti-Unión Tepito, entre las calles Herreros y Sastrería en la colonia Morelos, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Tal como expresaron en la tarjeta informativa, fue durante un recorrido de vigilancia que observaron a los tres integrantes de La Anti-Unión Tepito en un automóvil rojo, mientras manipulaban envoltorios.

Golpe a la Anti-Unión Tepito: Detienen a tres presuntos integrantes en Venustiano Carranza (Captura de pantalla)

Las autoridades señalan que indicaron a los tres sujetos que descendieran del vehículo, lo que terminó con una persecución a pie, aunque los presuntos integrantes fueron detenidos por los elementos.

Les fueron halladas 143 bolsas con lo que se presume es marihuana y una más con posible cristal, así como dinero en efectivo y un teléfono celular; el automóvil también habría sido decomisado.

Los detenidos ya fueron presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica; sin embargo, como parte de La Anti Unión Tepito también serían parte de delitos como:

Extorsión

Secuestro

Venta de armas

La Anti-Unión Tepito: Titular de la SSC confirmó detención de Eduardo “el Bebelín”

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, confirmó otra detención ligada a La Anti-Unión Tepito, Eduardo “El Bebelín”, presunto operador del grupo criminal.

Dicha detención no estaría ligada a las otras tres, ya que Eduardo fue aprehendido en Iztacalco, en las inmediaciones de una unidad habitacional de la colonia Granjas de México.

“El Bebelín” es un objetivo prioritario, tal como señaló el secretario, quien añadió que estaba en posesión de cocaína y cristal, así como un arma de fuego corta.