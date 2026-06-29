Alessandra Rojo de la Vega impulsa el desarrollo del talento deportivo en la Alcaldía Cuauhtémoc, cuyos atletas obtuvieron destacados resultados en competencias nacionales e internacionales al conquistar un subcampeonato en gimnasia rítmica y dos campeonatos de boxeo.

El equipo de gimnasia rítmica del Deportivo Antonio Caso participó en el Campeonato Nacional Élite de Gimnasia Rítmica, organizado por la Federación Mexicana de Gimnasia, donde obtuvo el subcampeonato nacional en la categoría de conjunto mayor.

Este resultado les dio el pase a la Rome Cup RG, uno de los torneos internacionales de clubes más importantes que se celebra en Italia.

En tanto, los representantes de la demarcación también sobresalieron en la disciplina de boxeo con títulos obtenidos en competencias internacionales.

Deportistas de Cuauhtémoc representan a México en competencias internacionales

El conjunto de gimnasia está integrado por Itzel Báez, Sherlyn Salazar, Michell Leonidez, Mariana López y Naomi Luna, bajo la dirección del entrenador Alejandro González, quienes ahora representarán a México en la Rome Cup RG.

En boxeo, José Luis “El Torito de Tepito” conquistó el campeonato de los 50 kilogramos tras derrotar a un rival de Puerto Rico y obtener el Cinturón de Oro en Ecuador.

A este logro se sumó Cristian Sánchez, originario de Santa María la Ribera, quien se coronó campeón en la categoría de 54 kilogramos luego de imponerse por nocaut efectivo en el segundo asalto.

Deportistas de Cuauhtémoc logran títulos nacionales e internacionales en gimnasia y boxeo. (Cortesía)

Alessandra Rojo de la Vega refrenda apoyo al deporte en Cuauhtémoc

Previo a ambas competencias, la alcaldesa Ale Rojo de la Vega entregó apoyos a las y los deportistas como parte de las acciones que su administración impulsa para respaldar a quienes representan a la Alcaldía Cuauhtémoc dentro y fuera del país.

La edil destacó que su gobierno continuará promoviendo el desarrollo deportivo, al considerar que apoyar a las y los atletas contribuye a generar oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

La Alcaldía Cuauhtémoc reconoció el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de sus deportistas, cuyos resultados consolidan a la demarcación como un referente en la formación y desarrollo de talento deportivo.