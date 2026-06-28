El exalcalde de Igualapa, Guerrero, fue asesinado hoy 28 de junio de 2026 en el cruce de San Juan de los Llanos con un ataque directo con un arma de alto calibre.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, informó que los hechos sucedieron a las 10:50 am, siendo que él viajaba solo en su camioneta cuando ocurrió el atentado.

Apolonio Álvarez Montes, exalcalde de Igualapa, Guerrero, es asesinado

Del 2005 al 2008 y del 2018 al 2021, Apolonio Álvarez Montes fue alcalde en Igualapa, Guerrero por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y es quien fue asesinado hoy mientras circulaba en el cruce de San Juan de los Llanos.

Según el reporte de la FGE de Guerrero, fue alrededor de las 10:50 am cuando el exalcalde circulaba en su camioneta y fue interceptado por hombres armados que lo atacaron directamente.

La FGE informó del ataque con armas de alto calibre contra Apolonio Álvarez Montes en al menos doce ocasiones, para luego darse a la fuga.

Al lugar de los hechos, acudió un familiar del exalcalde a identificar el cuerpo de Montes, pues este viajaba solo cuando fue interceptado.

Los hechos llevaron a un operativo en la zona. Sin embargo, no se ha informado de detenciones por el asesinato de Apolonio Álvarez Montes.

Apolonio Álvarez Montes, exalcalde de Igualapa, Guerrero. (Especial)

Igualapa reporta violencia contra servidores públicos

El exalcalde Apolonio Álvarez Montes fue asesinado. En 2024, intentó volver a ser alcalde de Igualapa por el PVEM, pero no logró ganar las elecciones.

Para este periodo electoral quedó Alfredo González Nicolás por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Sin embargo, desde el 2025 se han reportado diversos asesinatos en Igualapa, Guerrero, siendo:

Enero 2025: 3 hombres asesinados en emboscado, uno era cuñado de Apolonio Álvarez Montes

Junio 2025: Asesinato del subdirector de Seguridad Pública de Igualapa y 3 policías más, escoltas de González Nicolas

Mayo de 2026: Asesinato de René Hernández López, subdirector de la Policía Municipal

Actualmente, el alcalde Alfredo González Nicolás tiene medidas cautelares por amenazas.