La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó las obras de reencarpetado de la calle Tehuantepec, en la colonia Roma Sur, donde fueron rehabilitados más de 12 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, en beneficio de vecinas y vecinos, así como de miles de personas que diariamente transitan por esta zona de la Ciudad de México.

La obra comprendió el tramo que va de Chilpancingo a Cuauhtémoc y forma parte de la estrategia Renace Cuauhtémoc, impulsada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, para recuperar espacios públicos y atender rezagos históricos en materia de infraestructura urbana.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó el reencarpetado de la calle Tehuantepec, en la colonia Roma Sur. (cortesía)

Alessandra Rojo de la Vega destaca recuperación de espacios públicos en Cuauhtémoc

Al concluir un recorrido por la vialidad, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, destacó que la administración ha recuperado cerca de 100 espacios públicos desde enero y señaló que la rehabilitación de la calle Tehuantepec responde a una demanda histórica de los habitantes de la Roma Sur.

Hoy es lunes de Renace Cuauhtémoc; casi 100 espacios recuperados de enero a la fecha, más los del año pasado, pero esto es poner orden en una alcaldía que fue muy olvidada. Ya nos comentaron ahorita los vecinos: 70 años sin que se atendiera la calle Tehuantepec en la Roma Sur. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Asimismo, reconoció que aunque existen limitaciones presupuestales, su administración continuará avanzando en la recuperación de la infraestructura urbana.

Los trabajos realizados por la Alcaldía Cuauhtémoc incluyeron la renovación de 12 mil 440.86 metros cuadrados de carpeta asfáltica, además del balizamiento horizontal mediante la aplicación de pintura para delimitación de carriles, cruces peatonales, líneas de alto, líneas canalizadoras y señalización preventiva.

Estas acciones buscan reforzar la seguridad vial y ofrecer mejores condiciones de movilidad para peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas que circulan diariamente por la zona.

Durante el recorrido, habitantes de la Roma Sur aprovecharon para agradecer a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por la rehabilitación de una vialidad que, aseguraron, permaneció sin atención durante más de siete décadas.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega entregó el reencarpetado de la calle Tehuantepec, en la colonia Roma Sur. (cortesía)

Alcaldía Cuauhtémoc continuará con obras de mantenimiento vial

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que la recuperación de calles forma parte de una estrategia permanente para mejorar las condiciones de movilidad y atender rezagos acumulados durante años en distintas colonias de la demarcación.

Destacó que este tipo de intervenciones permiten reducir afectaciones provocadas por el deterioro de las vialidades y brindar mayor seguridad a quienes utilizan diariamente las calles de la alcaldía.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que la Alcaldía Cuauhtémoc continuará realizando trabajos de mantenimiento vial y mejoramiento de la infraestructura urbana en diferentes puntos de la demarcación, con el objetivo de recuperar el espacio público y atender las necesidades expresadas por vecinas y vecinos durante los recorridos territoriales.