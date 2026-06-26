Alessandra Rojo de la Vega instruyó una jornada de desazolve en distintos puntos de la colonia Roma a través de la Dirección General de Servicios Urbanos, para mantener libres las coladeras y facilitar el desalojo del agua pluvial durante la temporada de lluvias.

Las cuadrillas trabajaron en calles como Valladolid, Durango, San Luis Potosí, Querétaro y Medellín, retirando lodo, basura y materiales acumulados que obstruían la red de drenaje.

Alcaldía Cuauhtémoc supervisa rejillas y atiende reportes ciudadanos para evitar encharcamientos

Las labores forman parte del mantenimiento permanente en las colonias de la demarcación, especialmente en temporada de lluvias, cuando la acumulación de residuos en coladeras y registros representa un riesgo de encharcamiento.

Las brigadas supervisan que las rejillas permanezcan libres de obstrucciones y atienden reportes ciudadanos que requieren intervención inmediata para evitar afectaciones a peatones, automovilistas y vecinos.

La Alcaldía reiteró el llamado a no tirar basura en la vía pública, ya que los residuos son una de las principales causas de encharcamientos. Las jornadas de limpieza y desazolve continuarán en las 33 colonias de la demarcación durante toda la temporada.