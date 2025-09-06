Un niño de 7 años de edad murió en un ataque accidental, luego de que elementos de la policía de Tamaulipas disparan por error a la camioneta en la que viajaba.

De acuerdo con los reportes, el menor y sus padres circulaban por la carretera Reynosa–San Fernando, cuando de pronto agentes estatales dispararon en contra de su vehículo.

Versiones de las autoridades señalan que todo se trató de un fuego cruzado, en un enfrentamiento entre la policía estatal y hombres armados, sin embargo, el padre del niño de 7 años aseguró que los agentes depararon directamente en contra de su vehículo.

Policía de Tamaulipas dispara por error y mata a un niño de 7 años

La noche del jueves 4 de septiembre, un niño de 7 años murió luego de que agentes de la policía de Tamaulipas dispararan accidentalmente en contra del vehículo en el que viajaba junto a sus padres.

El padre del menor manifestó que junto a su familia transitaba por la carretera Reynosa–San Fernando en un auto particular Volkswagen, cuando de pronto aparecieron patrullas de la Policía estatal y abrieron fuego en su contra.

Señaló que en diversas ocasiones sacó la mano por la ventana para pedir a los agentes que dejaran de disparar, pero pese a sus intentos los agentes no detuvieron el ataque.

Finalmente el auto detuvo la marcha pues había recibido impactos de bala en las llantas y en la carrocería.

No obstante, cuando los elementos se acercaron confirmaron que se trataba de una familia, por lo que únicamente habrían pedido disculpas por la confusión.

Fue en ese momento que dieron cuenta que los 3 ocupantes del vehículo habían resultado con heridas de bala, pero el menor de 7 años había muerto pues recibió un disparo en la cabeza.

En tanto los padres fueron trasladados de emergencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde el padre fue atendido por un rozón de bala en el rostro, y la madre por un disparo en el brazo.

Violencia en México (JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO)

Policía de Tamaulipas señala fuego cruzado en disparo que mató por error a un niño

Según versiones de las autoridades de Tamaulipas, los agentes estatales se encontraban en una persecución de hombres armados, cuando habrían abierto fuego en contra de estos.

Fue en ese momento cuando el vehículo familiar apareció, y quedó en medio del fuego cruzado entre agentes y hombres armados.

Su versión asegura que los disparos se generaron por parte de ambos bandos, en un intento por evadir la responsabilidad de las autoridades.

En tanto el padre del niño de 7 años que murió por la confusión, insiste en que se trató de una confusión, pues la policía disparó directamente a su vehículo sin que existiera un enfrentamiento en ese momento.