Iris es una gata Carey que se perdió tras la explosión en Paseos de Taxqueña en Ciudad de México por lo que ahora su dueña, Laura Castillo la está buscando con ayuda de Petloc, empresa que ayuda a la difusión y búsqueda de mascotas extraviadas.

Buscan a Iris, la gata perdida en la explosión de Paseos de Taxqueña

A través de las redes sociales de Petloc, una empresa que ayuda a la difusión y búsqueda de mascotas perdidas, se publicó un video para dar con el paradero de Iris, una gata Carey extraviada tras la explosión en Paseos de Taxqueña en Coyoacán, CDMX.

En dicho video, Laura Castillo, dueña de Iris, pide la ayuda de los usuarios y vecinos para ayudarla a encontrarla ya que ella supone que, al buscar refugio tras la explosión en Paseos de Taxqueña, se alejó de su hogar.

Asimismo, explica que Iris es una gata Carey de patas cortas y la cola hacia abajo, posiblemente debido a una fractura antes de ser adoptada; ella tiene leucemia, por lo que asegura que necesita tratamiento veterinario urgente.

Además de la gata Iris que se encuentran buscando desde el incidente, también se han reportado más casos de mascotas perdidas tras la explosión de las cuales continúan sus búsqueda por parte de los dueños y vecinos.

Cabe mencionar que desde la explosión en Paseos de Taxqueña, muchos vecinos han tenido que desalojar no solo el edificio afectado, sino también aledaños que resultaron con daños que, en palabras de los habitantes, los hace inhabitables.