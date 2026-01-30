La tarde de este jueves 29 de enero se registró una gran explosión en un taller clandestino de pirotecnia en Tultepec, Estado de México, que generó una gran columna de humo gris.

De acuerdo con la información, este taller clandestino de pirotecnia estaba ubicado en la avenida Joaquín Montenegro #89 del Barrio San Martín, Tultepec, Edomex.

Imágenes detallan cómo se vio la explosión en taller clandestino de pirotecnia en Tultepec

Tras el reporte de la explosión en un taller clandestino de pirotecnia en Tultepec, elementos de Protección Civil y bomberos asistieron al lugar de los hechos para atender el fuego.

En redes sociales, esta dependencia compartió imágenes de cómo se vio la explosión que, además del fuego, desató una gran columna de humo.

Desde un punto alto se observa el predio sin gran parte del techo, de donde se desprende el humo gris. Las imágenes muestran cómo sigue ardiendo el taller clandestino en su interior.

Así se vio la explosión en taller clandestino de pirotecnia en Tultepec (Redes sociales)

Elementos de la policía municipal cercaron y evacuaron el área para garantizar la seguridad de los vecinos; hasta el momento no se registran personas heridas ni lesionadas por el incidente.